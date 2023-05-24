مايكروسوفت تعيد تصميم مدير الملفات في ويندوز 11

تعمل مايكروسوفت حاليًا على إعادة تصميم مدير الملفات في ويندوز 11، ضمن مجموعة من المزايا الجديدة التي كشفت عنها الشركة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Build 2023.

وتسعى مايكروسوفت إلى تحسين وتطوير واجهة تطبيق مدير الملفات، وإضافة العديد من العناصر البصرية والوظيفية لها، حتى تتماشى مع لغة التصميم المستخدمة بشكل عام في ويندوز 11.

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وكانت مايكروسوفت قد حدثت مدير الملفات File Explorer على ويندوز 11 ﻷول مرة عام 2021، حيث غيرّت واجهة رأس التطبيق، ثم أضافت لاحقًا في 2022 ميزة التبويبات. وبخلاف ذلك، بقيت كل عناصر الواجهة في التطبيق كما هي دون تغيير.

وسوف تشمل عملية إعادة التصميم الجديدة معظم جوانب مدير الملفات تقريبًا، حيث سيتغير عرض المجلدات إلى شكل جديد أحدث، كما سيجري تحديث شريطي العنوان والبحث، وستتحرك جميع الأزرار لتصبح تحت شريط العنوان، وأيضاً سيجري تحديث الواجهة الجانبية الخاصة بعرض تفاصيل الملف أو المجلد المختار.

وفي داخل التطبيق الجديد، ستُعرض الصور بطريقة المعرض، كما هو الحال في تطبيق الصور في ويندوز 11 مع خط زمني على الجانب، لتسهيل استعراض الصور والوصول إليها بسرعة.

ويعد تطبيق مدير الملفات في ويندوز 11 من أقل التطبيقات التي شملتها مايكروسوفت بالتغييرات مقارنةً بتطبيقات أخرى حسنتها الشركة على نطاق واسع. وسوف تساهم عملية إعادة التصميم في جعل التطبيق أكثر اتساقًا مع باقي التطبيقات والعناصر الجديدة في واجهة ويندوز 11.

يُذكر أن التغييرات السابق الإشارة إليها قد رُصدت في صور رسمية نشرتها مايكروسوفت في فيديو مقتضب يتناول التحسينات الجديدة التي تنوي إدخالها على ويندوز 11، إذ سترتكز بشكل أساسي على مزايا الذكاء الاصطناعي عبر مساعد شخصي جديد، أطلقت عليه اسم Windows Copilot، له القدرة على الإجابة على الأسئلة وتنفيذ المهام بالتكامل مع تطبيقات النظام المختلفة.