مايكروسوفت تعلن عن Windows Copilot .. مساعد الذكاء الاصطناعي في ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن Windows Copilot، وهو عبارة عن مساعد شخصي جديد في ويندوز 11 يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدم في الإجابة عن الأسئلة، وتنفيذ المهام، وتغيير إعدادات النظام وغير ذلك.

وبحسب ما جاء على موقع مايكروسوفت الرسمي، فإن تشغيل مساعد Windows Copilot سيكون من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة به في منتصف شريط المهام. وعند فتحه، سيحتل مساحة جانبية من الشاشة، حتى يسمح للمستخدم بمواصلة العمل على البرامج والنوافذ الأخرى.

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ويقدم مساعد Windows Copilot تجربة استخدام مبنية بالأساس على روبوت ChatGPT ومحرك بحث بينج، لتقديم إجابات دقيقة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها المستخدم، من المستوى البسيط إلى المعقد، بالإضافة إلى توليد النصوص والأفكار، والبحث عبر الإنترنت.

وسيكون Windows Copilot مدمجًا في نظام ويندوز 11، ومتكاملًا مع البرامج المختلفة التي تعمل عليه، إذ سيساعد المستخدم في تنفيذ مهام داخل النظام، والتلاعب بالإعدادات، وتخصيص الواجهة. ومن أمثلة ذلك، القدرة على القيام بمهام بسيطة كالنسخ واللصق، وتغيير الخلفية، وتفعيل الوضع الليلي، وتشغيل تطبيقات بعينها، وغيرها، مروراً إلى مهام أكثر تعقيدًا، كأن يرفق له المستخدم مستندًا من أجل إعادة كتابته، أو شرحه، أو تلخيصه.

وتقول مايكروسوفت إنها ستتيح Windows Copilot للتجربة عبر ويندوز 11 بدايةً من شهر يونيو/حزيران المقبل، كما ستمكن المطورين من إدماجه في برامجهم لخدمة المستخدم بصورة أفضل. وكما هو متوقع، سيكون المساعد الجديد في البداية متوافقًا مع برامج مايكروسوفت المختلفة بشكل كبير.

وقد تشجع هذه المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المزيد من المستخدمين على الترقية إلى ويندوز 11، حيث تشير آخر الإحصائيات أن نظام ويندوز 11 يعمل فقط على نحو 20% من الأجهزة، بينما لا يزال ويندوز 10 موجودًا على الغالبية العظمى منها بنسبة تصل إلى 70%.