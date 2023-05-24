مايكروسوفت تعلن عن أفضل التطبيقات في متجرها لعام 2023

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كشفت شركة مايكروسوفت عن قائمة أفضل التطبيقات لعام 2023 من داخل متجر التطبيقات الخاص بها، ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Build 2023.

وتمنح مايكروسوفت جوائزها لأفضل التطبيقات على ويندوز 10 وويندوز 11، وتختارها الشركة استنادًا إلى عدة عوامل مثل تجربة المستخدم المميزة، والتحديثات الدورية، وغيرها.

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ووفقًا لمايكروسوفت، فإن التطبيقات الفائزة “تلهم الآخرين لبناء تطبيقات جميلة ومفيدة”. وتنقسم التطبيقات الفائزة إلى فئتين، فئة من اختيار الجمهور، وأخرى من اختيار محرري متجر تطبيقات مايكروسوفت نفسه.

وكانت مايكروسوفت قد فتحت باب الترشيحات للجوائز أمام المطورين في شهر مارس/آذار الماضي، للتقدم بتطبيقاتهم للمشاركة، كما فتحت باب التصويت أمام الجمهور بداية شهر مايو/أيار الجاري.

ووقع اختيار الجمهور على تطبيق Torrex كأفضل تطبيق في قسم الأدوات والخدمات، وهو تطبيق مخصص لتحميل ملفات تورنت من الإنترنت.

واختار الجمهور متصفح فايرفوكس، كأفضل تطبيق في قسم الإنتاجية، وبرنامج مشغل الوسائط المتعددة الشهير VLC كأفضل تطبيق في قسم الصوت/الفيديو، وبرنامج التصميم Sketchable Plus كأفضل تطبيق في قسم الإبداع، بينما حاز تطبيق Lively Wallpaper جائزة الجمهور في قسم التخصيص، وهو برنامج مجاني، مفتوح المصدر، يمكن المستخدمين من وضع خلفيات متحركة على سطح المكتب.

أما بخصوص اختيارات محرري متجر مايكروسوفت، فقد فازت التطبيقات التالية: