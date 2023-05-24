مايكروسوفت تسعى لإتاحة المزيد من تطبيقات أندرويد على ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها سوف تتيح لمطوري تطبيقات أندرويد التقدم لنشر تطبيقاتهم على ويندوز 11 بدون قيود، من أجل الوصول إلى المزيد من المستخدمين، بحسب ما ذكرته الشركة خلال فعاليات مؤتمر المطورين الخاص بها Build 2023.

وقالت مايكروسوفت إن المطلب الأساسي سيكون امتلاك حساب مطورين على متجر أمازون للتطبيقات، كما نصحت الشركة المطورين المهتمين بإدراج تطبيقات أندرويد الخاصة بهم على ويندوز بالتحقق من “موارد مطوري مايكروسوفت”، للتأكد من أن التطبيقات يمكنها التعامل مع تغيير حجم النافذة بشكل مريح وسلس، حتى تعمل على الحواسيب بنظام ويندوز 11 بدون مشاكل أو أخطاء، علمًا بأن أجهزة أندرويد لا تتطلب ذلك.

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وسوف يتعين على المطورين أيضًا تعديل تطبيقاتهم لجعلها متوافقة مع مدخلات المستخدمين عن طريق لوحة المفاتيح والفأرة، إذ إن تلك معظم تلك التطبيقات صُمم بالأساس للعمل مع شاشات اللمس.

جدير بالذكر أن متجر تطبيقات أمازون كان قد نشر وثيقة تفصيلية موجهة للمطورين، لإيضاح الإرشادات اللازم توافرها في تطبيقاتهم قبل تقديمها للنشر.

وسوف تعمل التطبيقات المتوافقة مع ويندوز 11 على منصة Windows Subsystem for Android، التي يُشار إليها اختصارًا WSA، وهي بيئة عمل مبنية حاليًا على نظام أندرويد 13، لتشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 11، وهي الآن أفضل من ناحية الأداء، وإدارة الذاكرة العشوائية، ومكافحة البرمجيات الضارة، بالإضافة إلى دعم مزايا جديدة مثل ميزة صورة في صورة وغيرها.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن دعم تشغيل تطبيقات أندرويد في ويندوز 11 عبر متجر تطبيقات أمازون في وقتٍ سابق، لتقديم مجموعة كبيرة من تطبيقات الأجهزة المحمولة، التي عُدلت من أجل العمل على أجهزة الحاسوب.

وتعمل معظم تطبيقات متجر أمازون على ويندوز 11 بسلاسة، مع بعض الجوانب السلبية أحيانًا، إلا أن الانتقاد الأبرز لهذه الميزة كان غياب الكثير من التطبيقات المهمة وعددها المحدود، لذا فإن التغييرات الجديدة تأتي من أجل تسهيل إتاحة تطبيقات أندرويد على ويندوز.

وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن متجر تطبيقات أمازون يضم أكثر من 50 ألف تطبيق متاح للعمل على ويندوز 11، كما يتوفر في 31 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن ترتفع تلك الأرقام مع رفع الكثير من القيود على المطورين.