مايكروسوفت تختبر واجهة مستخدم عصرية لنظام ويندوز 11

بدأت شركة مايكروسوفت اختبار واجهة المستخدم العصرية الجديدة لمستكشف الملفات File Explorer في نظام التشغيل ويندوز 11، بالإضافة إلى عناصر التحكم في إضاءة (آر جي بي) RGB المدمجة.

وتتضمن واجهة المستخدم المُحدَّثة لمستكشف الملفات واجهة رئيسية عصرية مع صور مصغرة للملفات الكبيرة وواجهة دائرية يُمكنها عرض الملفات الحديثة والمفضلة.

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وبالنظر إلى التغييرات الطفيفة في واجهة المستخدم لمستكشف الملفات يبدو أنها تأتي لتتلاءم مع لغة التصميم الشاملة لنظام ويندوز 11، مع شريط مُحدَّث للعناوين ومربع بحث.

وقال (براندون لوبلانك)، كبير مديري البرامج في مايكروسوفت: «يتعرف شريط العناوين الجديد بذكاء على المجلدات المحلية مقابل المجلدات السحابية ذات الحالة المضمنة».

وأضاف: «بالنسبة لمستخدمي (ون درايف) OneDrive، ستلاحظ أن شريط العناوين يحتوي الآن على حالة للمزامنة مع (ون درايف) وقائمة منبثقة للحصة النسبية».

وبالإضافة إلى تغييرات مستكشف الملفات، بدأت مايكروسوفت أيضًا اختبار دعم إضاءة RGB المدمجة. وستتحكم خاصية ويندوز 11 المعروفة باسم (الإضاءة الديناميكية) Dynamic Lighting في مصابيح RGB باستخدام معيار HID LampArray المفتوح.

واشتركت كل من أيسر، وأسوس، وإتش بي، ولوجيتك، وريزر، وغيرها مع مايكروسوفت في ميزة Dynamic Lighting هذه، التي تسمح لتطبيقات ويندوز بالتحكم في الأجهزة، بالإضافة إلى قسم الإعدادات في ويندوز 11.

ويقول (لوبلانك): «تسعى مايكروسوفت إلى تحسين منظومة RGB للأجهزة والبرمجيات التابعة للمستخدمين من خلال زيادة قابلية التشغيل البيني للأجهزة والتطبيقات».

ويمكن للمشتركين في برنامج ويندوز 11 التجريبي تجربة التنفيذ المبكر لخاصية الإضاءة الديناميكية، لكن مايكروسوفت تُحذر من وجود العديد من المشكلات المتعلقة بالأجهزة اللاسلكية، لذا فهي توصي باتصالات سلكية في الوقت الحالي.

وتُدعم قائمة طويلة من لوحات المفاتيح من ريزر في الوقت الحالي، بالإضافة إلى معظم الفأرات من ريزر. وسيتوفر دعم لوحات المفاتيح والفأرات من أسوس قريبًا.

وبالإضافة إلى واجهة المستخدم الجديدة لمستكشف الملفات، وعناصر التحكم بالإضاءة الديناميكي، قالت مايكروسوفت إنها تختبر دعم الإصدار 15 من الرموز التعبيرية.

ويتضمن الإصدار التجريبي المخصص للمطورين أيضًا إصلاحًا لبعض المشكلات، مثل: مشكلة عدم عرض شريط المهام للتطبيقات الصحيحة حين استخدام خاصية أسطح المكتب المتعددة.