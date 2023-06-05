لينوفو تكشف عن الحاسوب المحمول Yoga Air 14s إصدار 2023

أعلنت شركة لينوفو رسميًا عن الحاسوب المحمول الجديد Yoga Air 14s إصدار 2023، بتصميم مميز ومواصفات محسنّة مقارنةً بإصدار العام الماضي.

ويأتي في مقدمة التغيرات الجديدة في جهاز لينوفو أنه بات يعمل بمعالج Ryzen 7 7840S من AMD، بدلًا من معالج إنتل Core-i7 (الجيل الحادي عشر)، وهو معالج عالي الأداء، ومعدل من معالج آخر هو 7840U للعمل على أجهزة الحاسوب المحمولة.

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ويعمل الجهاز أيضًا بذاكرة عشوائية حتى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تيرابايت من نوع SSD، وبطارية بسعة 70 واط ساعة، ويتمتع الجهاز بتصميم معدني نحيف، ولا يتعدى وزنه 1.3 كيلوجرام، وبه نظام صوتي قوي مكون من 6 سماعات خارجية.

ومن ناحية الشاشة، فيأتي جهاز Yoga Air 14s إصدار 2023 بشاشة ذات قياس 14.5 إنش من نوع OLED ذات حافات نحيفة، ودقة تصل إلى 3K، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما تدعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3، وتصل درجة سطوعها إلى 600 شمعة. وبالإضافة إلى ما سبق، فهي تدعم اللمس أيضًا.

وبشكل عام، فإن جهاز الحاسوب الجديد من لينوفو يتمتع بمواصفات قوية تجعله مناسبًا لمختلف الأغراض، سواء المهام الأساسية اليومية كتصفح الإنترنت وإجراء المحادثات، أو الترفيه، أو حتى تشغيل الألعاب.

وسيكون هذا الجهاز نسخة أرخص ثمنًا مقارنةً بجهاز YOGA 9i الراقي، الذي أعلنت عنه لينوفو بشاشة مزدوجة ولوحة مفاتيح منفصلة في وقتٍ سابق من العام الجاري، إلا أنه طُرح في الأسواق بسعر يزيد على 2500 دولارٍ أمريكي.

ولم تكشف لينوفو حتى الآن عن موعد إطلاق جهازها الجديد Yoga Air 14s في الأسواق، أو السعر الذي سيطرح به، لكن يُتوقع أن تبدأ لينوفو بتوفير الجهاز أولًا داخل الأسواق الصينية خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

جدير بالذكر أيضًا أن شركة هواوي الصينية أيضًا بدأت هي الأخرى بإطلاق الإصدارات الجديدة من حواسيبها المحمولة لعام 2023 ضمن سلسلة MateBook.