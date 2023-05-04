سامسونج تقول إنها تستطيع تخطي TSMC التايوانية خلال 5 سنوات

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صرح رئيس قطاع حلول الأجهزة في شركة سامسونج، كاي هيون كيونج، بأن شركته سوف تلحق بمنافستها في مجال صناعة أشباه الموصلات TSMC، جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أمام المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST.

واعترف الرئيس بأن تكنولوجيا سامسونج لصناعة أشباه الموصلات متأخرة الآن عن منافستها TSMC التايوانية، إذ أنها متخلفة عنها بواقع عامين في تكنولوجيا صناعة الرقائق بتقنية 4 نانومتر، وبواقع عام واحد في تقنية 3 نانومتر.

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واستعرض الرئيس، رؤية قطاع صناعة أشباه الموصلات في سامسونج Samsung Semiconductor في المستقبل، وأضاف أن سامسونج الآن “لديها ميزة” و “تستطيع تجاوز TSMC في غضون خمس سنوات”.

ويأتي هذا التفاؤل بمستقبل الشركة الكورية في صناعة أشباه الموصلات استناداً إلى حقيقة أن سامسونج تنوي استخدام تقنية “Gate All Around” أو GAA بالتزامن مع شروعها في تصنيع الرقائق بتنقية معالجة 3 نانومتر، في حين أن منافستها TSMC لن تعتمد على تقنية GAA حتى تصل إلى التصنيع بتقنية معالجة 2 نانومتر في وقت لاحق.

وتعتقد سامسونج أن التبكير في الاعتماد على تقنية GAA سوف يعطيها أفضلية تنافسية في سوق إنتاج رقائق أشباه الموصلات.

وسوف تمنح تقنية GAA سامسونج القدرة على صناعة أشباه موصلات أصغر بحوالي 45% وأقل استهلاكاً للطاقة بنسبة 50%.

وتتوقع سامسونج أن تصبح صناعة أشباه الموصلات من الذواكر أكثر أهمية في تطوير خوادم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الفائقة، وأن تتجاوز معالجات الرسومات من إنفيديا.

وتشير تقارير حديثة أخرى إلى أن الشركة الكورية سوف تصنع شريحة Tensor 3 لصالح Google اعتماداً على تقنية معالجة 4 نانومتر، كما يُقال أنها أيضاً سوف تُصنع معالجها القادم Exynos 2400 باستخدام تقنية 4 نانومتر متقدمة، وقد يُضمّن هذا المعالج في هواتف جالاكسي الراقية العام المقبل مرة أخرى.

وتستحوذ TSMC التايوانية وحدها على أكثر من 50% من السوق العالمي في صناعة أشباه الموصلات، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها سامسونج والتي تستحوذ على 15% تقريباً من السوق العالمي، وفقاً لآخر التقديرات.