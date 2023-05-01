رسمياً: ويندوز 11 يدعم الربط مع الآيفون

أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن دعم ربط ويندوز 11 مع هواتف الآيفون وذلك من عبرها تطبيقها (فون لينك) Phone Link على الحاسوب بحسب ما جاء على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وأشارت مايكروسوفت أن “توسيع مزايا تطبيق (فون لينك) Phone Link على ويندوز 11 تأتي لتمكين الاتصال بين الحواسيب العاملة بنظام تشغيل ويندوز 11 وهواتف الآيفون وإزالة العقبات بين الهواتف والحاسوب لتسهيل الاتصال مع الأشخاص الذين تهتم بهم” على حد تعبيرها.

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وكانت مايكروسوفت قد أتاحت في وقت سابق الربط بين تطبيقها وبين هواتف الأندرويد المختلفة، إلا أن تلك الميزة ظلت غائبة عن هواتف الايفون لسبب غير معلوم، ولم تبدأ مايكروسوفت في اختبار الربط بين نظام تشغيل ويندوز 11 والآيفون إلا في فبراير/شباط الماضي.

وسوف تبدأ مايكروسوفت في إطلاق الميزة الجديدة لكافة المستخدمين بشكل تدريجي حتى منتصف شهر مايو/آذار المقبل في 85 دولة حول العالم وبـ 39 لغة مختلفة.

ويتم الربط لاسلكياً بين الحاسوب الذي يعمل بنظام تشغيل ويندوز 11 وبين الآيفون عبر البلوتوث. وبعد إتمام عملية الربط، يتمكن المستخدمون من الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بهم لإجراء المكالمات وكذلك الرد عليها من خلال الحاسوب، وكذلك إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) SMS.

ويتيح تطبيق (فون لينك) Phone Link كذلك التكامل مع تطبيق آبل للتراسل الفوري (آي مسدج) iMessage ولكن بشكل محدود للغاية لا يتعدى إمكانية استقبال الرسائل النصية والرد عليها، لكن لا يدعم إرسال واستقبال مقاطع الفيديو أو الصور، أو الوصول كذلك إلى سجلات الدردشة القديمة.

ولا تتوفر كذلك إمكانية الوصول إلى الصور المخزنة على الآيفون في الوقت الحالي، وإن كانت مايكروسوفت قد أتاحت الوصول إلى الصور التي يقوم المستخدم برفعها إلى حسابه على سحابة (الآي كلاود) من خلال تطبيق الصور الخاص بويندوز 11.

جدير بالذكر أنه يتوجب عليك استخدام تطبيق (فون لينك) Phone Link على الحاسوب، وكذلك تطبيق Link to Windows على الآيفون، علماً بأنه يلزم تثبيت تحديث iOS 14 فما أحدث على الآيفون. وبالنسبة ﻷجهزة الايباد، فلا تزال غير مدعومة بميزة الربط مع ويندوز 11 حتى الآن.

وتقدم مايكروسوفت هذه الميزة بشكل مبدئي للمستخدمين الذين سوف يتمتعون ببعض الخيارات السابق الإشارة إليها، وبرغم الكثير من القيود فيها حالياً إلا أنها تظل حلاً أفضل من لاشيء بالنسبة للكثيرين. ويتوقع أن تضيف مايكروسوفت الكثير من المزايا لاحقاً لمستخدمي الآيفون، مثلما هو الحال مع تجربة الاستخدام لدى مالكي هواتف الأندرويد.