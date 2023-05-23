جوجل تُسهِّل تخصيص مظهر متصفح كروم

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أعلنت شركة جوجل يوم الثلاثاء عن إطلاق تحديثات جديدة لمتصفح كروم في أجهزة سطح المكتب الهدف منها تمكين المستخدمين من إضفاء طابع شخصي على المتصفح.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «هل تبحث عن المزيد من الطرق لجعل كروم يمثلك؟ مع تحديثات كروم الأخيرة لأجهزة سطح المكتب، أصبح تخصيص شكل وأسلوب متصفحك أسهل من ذي قبل، وذلك بالطريقة التي تريدها بالضبط».

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وأوضحت جوجل أنه أصبح بإمكان المستخدمين تجربة الألوان، والموضوعات، والإعدادات المختلفة آنيًا عن طريق فتح علامة تبويب جديدة في كروم ثم النقر على أيقونة (تخصيص كروم) Customize Chrome في الزاوية السفلى اليمنى.

وبالنقر على الأيقونة، تُفتح لوحة جانبية جديدة مع ميزات التخصيص المتاحة، حيث يمكن للمستخدمين تجربة ميزات مختلفة والاطلاع بسهولة على كيفية ظهورها على صفحة «علامة تبويب جديدة» أثناء إجراء التغييرات.

وتقول جوجل إنها تتيح للمستخدمين الاختيار من بين مئات الصور عبر فئات مختلفة، ويمكن تصفحها بسهولة من اللوحة الجانبية من خلال النقر على (تغيير الموضوع) Change theme. ومن الفئات المتاحة: (المناظر الطبيعية) و(المناظر البحرية) وغيرهما.

وقالت الشركة: «إن كنت تواجه مشكلة في اختيار صورة واحدة فقط، فيمكنك الاستمتاع بخلفيات متعاقبة بالنقر على أي مجموعة للموضوعات ثم تفعيل مفتاح التبديل (التحديث يوميًا)».

وأضافت جوجل: «إن كنت تستخدم ملفات التعريف لإبقاء حسابات العمل والحسابات الشخصية منفصلة، فحاول إعطاء كل ملف تعريف خلفية ولون مميزين للتمييز بينهما».

يُذكر أن إعلان جوجل يأتي بعد يوم واحد من إطلاق (برنامج مكافآت الثغرات الأمنية للأجهزة المحمولة) Mobile VRP الجديد الذي يمنح مبالغ مالية لمن يعثر على الثغرات في تطبيقات أندرويد الخاصة بالشركة.