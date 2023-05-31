توقعات بأن تركز آبل في ثلاثة أشياء خلال مؤتمر WWDC المرتقب

أفاد محرر وكالة بلومبرج الإخبارية (مارك جورمان)، المتخصص في أخبار آبل، اليوم الأربعاء بأن الشركة تعتزم التركيز في ثلاثة أشياء خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023.

وقال جورمان في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر إنه يتوقع أن تركز آبل خلال حدث الأسبوع المقبل في ثلاثة مجالات رئيسية.

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وأضاف جورمان أن الشركة ستطلق «العديد» من حواسيب ماك الجديدة، وستركز في نظارة الواقع المختلط، كما تعتزم إطلاق أنظمة تشغيل جديدة.

وقال جورمان: «مع كل الأجهزة والبرامج الجديدة، أتوقع أن تكون الكلمة الرئيسية واحدة من أطول العروض التي تقدمها آبل على الإطلاق وتتجاوز بسهولة ساعتين».

ولم يقل جورمان عدد أجهزة ماك التي سيُعلن عنها خلال الحدث المرتقب، ولكنه قال في وقت سابق إن آبل لن تطلق حواسيب ماك مع الجيل الثالث من شرائحها الخاصة: (إم3) M3 قبل نهاية عام 2023، لذا فإن أي شيء سيُطلق خلال الحدث سيأتي مع الجيل الثاني الحالي من الشرائح: (إم2) M2.

وتشير شائعة متكررة إلى أن آبل تعتزم إطلاق حاسوب (ماك بوك أير) MacBook Air بمقاس 15 بوصة خلال مؤتمر WWDC.

ومن غير المحتمل أن يحصل حاسوب (ماك بوك برو) MacBook Pro بمقاس 14 بوصة، أو بمقاس 16 بوصة على أي تحديث، ذلك أن الشركة أطلقت إصدارًا جديدًا في وقت سابق من عام 2023.

وعلى نحو منفصل، توقع جورمان في شهر نيسان/ أبريل الماضي أن لا تطلق آبل إصدارًا جديدًا من (ماك إستديو) Mac Studio ولا (ماك برو) Mac Pro الجديد في مؤتمر WWDC. ولكنه قال حديثًا إن الشركة قد تطلق فعلًا إصدارًا محدثًا من (ماك إستديو)، إذ ستبدأ آبل إجراء عمليات استبدال للجهاز من اليوم الذي يبدأ فيه مؤتمر WWDC.

يُذكر أن مؤتمر المطورين السنوي WWDC سيجري خلال الأسبوع المقبل لمدة 5 أيام، وسينطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 5 حزيران/ يونيو. وسيُبث هذا العرض التقديمي على الهواء مباشرة.