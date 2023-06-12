اختبارات أداء معالج آبل M2 Ultra الجديد تكشف عن نتائج مثيرة

ظهرت أولى نتائج اختبار الأداء الخاصة بمعالج آبل الجديد M2 Ultra لحواسيب ماك على منصة قياس الأداء Geekbench 6، لتعطي فكرة دقيقة عن التحسينات التي أضافتها آبل في هذا الإصدار الجديد من معالجاتها القوية.

وسيكون معالج آبل M2 Ultra عالي الأداء موجودًا في جهازي Mac Studio و Mac Pro الجديدين القادمين خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

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ووفقًا للنتائج المنشورة على منصة Geekbench 6، فقد سجل معالج M2 Ultra في جهاز Mac Studio نتيجة وصلت إلى 2800 نقطة في اختبار النواة الواحدة للمعالج، و 21700 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، علمًا بأن هناك بعض الاختلافات في النتائج في الوقت الحالي على المنصة.

وباعتماد هذه النتائج، فإن معالج M2 Ultra أسرع بنحو 20% مقارنة بالإصدار السابق M1 Ultra، وذلك يتفق مع ما أعلنت عنه آبل وقت الكشف عن المعالج في مؤتمرها السنوي للمطورين.

ويعني ذلك في الوقت ذاته، أن معالج M2 Ultra هو أسرع معالج لدى آبل في الوقت الحاضر، متفوقًا على جميع معالجات آبل الأخرى في حواسيب ماك.

وتجعل هذه النتائج كذلك جهاز ماك برو Mac Pro أسرع بنحو مرتين مقارنةً بأسرع جهاز ماك برو يعمل بمعالج من إنتل، في إشارة إلى معالج إنتل Xeon W الذي يحتوي على 28 نواة.

يُذكر أن سعر جهاز ماك برو الجديد بمعالج M2 Ultra يبدأ سعره من 7 آلاف دولارٍ أمريكي، بينما يبدأ سعر الجهاز بمعالج إنتل السابق الإشارة إليه من 13 ألف دولارٍ أمريكي.

وكانت آبل قد صرحت بأن جهاز ماك برو الجديد أسرع من نظيره بمعالج إنتل بنحو 3 أضعاف، وذلك أثناء “سير العمل الاحترافي في العالم الواقعي عند تحويل ترميز الفيديو والمحاكاة الثلاثية الأبعاد.”

ويأتي معالج M2 Ultra بإجمالي 134 مليار ترانزستور، ومعالج رئيسي يضم 24 نواةً، منها 16 نواةً للأداء العالي و 8 أنوية ذات استهلاك أقل للطاقة، ومعالج رسومي يضم حتى 78 نواةً، وذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 192 جيجابايت، ومحرك عصبي لتعلم الآلة له 32 نواة.

وإجمالًا، فإن هناك زيادة في الأداء بحوالي 20% على مستوى المعالج الرئيسي، وتسريع بنسبة 30% لمعالج الرسوميات، على حد زعم آبل.