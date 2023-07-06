الصين تطلق نظام التشغيل المكتبي المفتوح المصدر الأول لها

أطلقت الصين يوم الأربعاء أول نظام تشغيل مكتبي مفتوح المصدر بأيدي وطنية، وذلك في مسعى منها لتقليل الاعتماد على التقنية الأمريكية.

ووفقًا للموقع الرسمي لنظام التشغيل المسمى (أوبن كيلين) OpenKylin، والمستند إلى نواة لينوكس، فإن مجتمعًا مكونًا من 3,867 مطورًا، و74 مجموعة مصالح خاصة SIG، و271 مؤسسة اشتركوا في تطوير نظام التشغيل الذي يُستخدم الآن في برامج الفضاء الصينية، والعديد من المنظمات في صناعات، مثل: التمويل، والطاقة.

يُشار إلى أن نظام التشغيل المفتوح المصدر، شأنه شأن البرامج الأخرى المفتوحة المصدر، يمنح المستخدمين إمكانية رؤية «الكود المصدري»، وحتى الحق في تغييره حسب الرغبة.

كما يُشار إلى أن أنظمة التشغيل المكتبية الرئيسية، مثل: ويندوز من مايكروسوفت، وماك أو إس من آبل ليست مفتوحة المصدر، ولا يمكن للمستخدمين رؤية الكود المصدري الخاص بها.

ووفقًا لوسائل إعلام صينية، فإن نظام التشغيل (أوبن كيلين) يشبه إلى حد كبير نظام (أوبونتو) Ubuntu، الذي تصنعه شركة البرمجيات البريطانية (كانونيكال) Canonical.

ومن الناحية البصرية، يمتاز نظام التشغيل المفتوح المصدر الصيني عن توزيعات لينوكس الأخرى ببيئة سطح المكتب، المسماة UKUI، التي طورها مجتمع التطوير الخاص به.

ويأتي نظام التشغيل مع برامج للاستخدام اليومي، مثل: حزمة التطبيقات المكتبية WPS office Suite، ومتصفح الويب فايرفوكس، ومشغلات الفيديو المثبتة سابقًا. ويأتي النظام أيضًا مع متجر لتنزيل التطبيقات.

ويقدم المتجر كلًا من تطبيقات لينوكس الأصلية وتطبيقات ويندوز وأندرويد التي تعمل باستخدام أدوات المحاكاة.

ويمكن تشغيل نظام (أوبن كيلين) على أجهزة الحاسوب بمعمارية x86 التي يستخدمها معظم الأشخاص. كما يقدم إصدارات مماثلة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة أخرى، مثل: أجهزة الحاسوب بمعمارية (آرم) ARM، وRISC-V.

وقال (جو تشن)، رئيس مجتمع (أوبن كيلين)، إن هذه ليست النسخة الأولى من نظام التشغيل، ولكن الإصدار 1.0 يمثل «علامة فارقة».

وقال جو لـ (تشاينا ميديا جروب) China Media Group: «لقد بنينا بالفعل الإصدارات 0.7 و 0.75 و 0.9».

وأضاف جو: «تشير هذه النسخة الجديدة إلى أننا اكتسبنا القدرة على قيادة تطوير نظام التشغيل بأنفسنا. أرجو أن يجرب المزيد من المستخدمين الإصدار الجديد الخاص بنا وأن يقدموا لنا ملاحظاتهم».

يُشار إلى أن (كيلين) Kylin هو مخلوق أسطوري في الأساطير الصينية، ويُعدُّ نظام (أوبن كيلين) واحدًا من سلسلة أنظمة التشغيل التي سُمِّيت على اسم (كيلين).

ويمكن رؤية أنظمة تشغيل (كيلين) في أجهزة الحاسوب، والخوادم، والهواتف الذكية المستخدمة في التمويل والطاقة وغيرها من المجالات.

يُشار إلى أن المنافس الرئيسي لنظام (أوبن كيلين) في الصين هو (ديبإن) Deepin، الذي طورته شركة مقرها ووهان تعهدت أيضًا ببناء مجتمع مستقل مفتوح المصدر.