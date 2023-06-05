آبل تكشف رسميًا عن جهاز ماك بوك آير بشاشة 15 إنش ومعالج M2

كشفت آبل رسميًا عن جهاز ماك بوك آير بشاشة 15 إنش خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2023، ووصفته آبل بأنه “الجهاز المحمول الأنحف في العالم” ضمن فئة الحواسيب المحمولة التي تحمل قياس الشاشة نفسه.

ويعمل الجهاز بمعالج آبل M2 ثماني النواة مع معالج رسوميات بعشرة أنوية، وتزعم آبل أن هذا الجهاز أسرع بـ 12 ضعفًا مقارنةً بأسرع جهاز ماك بوك آير بمعالج إنتل، وسيتوفر الجهاز بسعات تخزين مختلفة تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت.

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كما يأتي بمنفذي USB-C و Thunderbolt، بالإضافة إلى منفذ شحن “ماجسيف”، ومنفذ لسماعات الرأس. ويحمل الجهاز تصميماً نحيفًا بسمك 11.5 مليمتر فقط، ووزن خفيف كذلك لا يتعدى 3.3 باوند، أي ما يعادل 1.49 كيوجرام. كما يحتوي الجهاز على حساس للبصمة، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات خارجية.

ويحمل جهاز ماك بوك آير الجديد شاشة بقياس 15.3 إنش تصل درجة سطوعها إلى 500 شمعة، ويمكنها أن تعرض ما يزيد عن مليون لون، بالإضافة إلى كاميرا ويب تصل دقتها إلى 1080 بكسل، وبطارية يصل عمرها إلى 18 ساعة، بفضل الاستهلاك الأقل للطاقة من معالج آبل.

وستبدأ آبل بطرح جهاز ماك بوك آير بشاشة 15 إنش للجمهور الأسبوع المقبل بسعر 1299 دولارًا أمريكيًا، وقد حدثت آبل كذلك السعر الخاص بالنسخة الأصغر من ماك بوك آير بشاشة 13 إنش ليبدأ من 1099 دولارًا أمريكيًا، بينما حافظت آبل على سعر النسخة الأولى من الجهاز بمعالج M1 وهو 999 دولارًا أمريكيًا.