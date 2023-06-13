آبل تعمل على جهاز ماك بوك آير جديد بمعالج M3

أفادت صحيفة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أخير لها بأن آبل تعمل حاليًا على إصدارات جديدة من جهاز ماك بوك آير ستعمل بمعالج M3، ويتوقع أن تطلقها آبل في الأسواق خلال عام 2024 القادم.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن تلك الإصدارات ستضم شاشة قياسها 15 إنشًا، وستوفر للمستخدمين أداءً أعلى مع تحسينات في استهلاك الطاقة مقارنةً بالإصدارات الحالية والسابقة من أجهزة ماك بوك آير.

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وقدمت آبل للجمهور جهاز ماك بوك آير بشاشة قياسها 13 إنشًا ومعالج M1 عام 2020، كأول حاسوب من الشركة يحمل معالجًا من تصميمها بدلًا من معالجات إنتل، ثم كشفت لاحقًا عام 2022 عن نسخة محدثة بمعالج M2، وفي الفترة الأخيرة، قدمت إصدارًا آخر من ماك بوك آير بشاشة قياسها 15 إنشًا بالمعالج ذاته.

جدير بالذكر أن معالجي M1 و M2 كليهما صُنعا اعتمادًا على تقنية تصنيع بدقة 5 نانومتر من شركة TSMC التايوانية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، ومع ذلك، تقول صحيفة بلومبيرج إن آبل تنوي تصنيع معالج M3 القادم بدقة تصنيع 3 نانومتر الأحدث، من أجل أداءٍ أفضل للمعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات، وتحسين استهلاك الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن معالج M3 سوف يضم عدد الأنوية نفسه الموجود في معالج M2، كما أكدت أن آبل تعمل كذلك على تطوير منتجات أخرى منها حاسوب ماك بوك برو بشاشة قياسها 13 إنشًا بمعالج M3 أيضًا، بالإضافة إلى جهاز iMac جديد، وستكشف آبل عن تلك الأجهزة بحلول عام 2024 المقبل مع الحفاظ على فلسفة التصميم المتبعة نفسها منذ عام 2020.

وتعتبر إصدارات ماك بوك آير هي الأرخص ثمنًا والأخف وزنًا بالنسبة للعملاء الذين يرغبون في اقتناء حواسيب ماك بوك المحمولة، إذ يبدأ سعرها من 1000 دولارٍ أمريكي ﻹصدار عام 2020 بمعالج M1، كما يبدأ من 1100 دولارٍ أمريكي لإصدار 2022 بمعالج M2، أما النسخة الأكبر التي صدرت في الآونة الأخيرة بشاشة قياسها 15 إنشًا، فيبدأ سعرها من 1300 دولارٍ أمريكي.