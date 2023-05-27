آبل تطرح طرزًا مجددة من حاسوبها المكتبي Mac mini

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بدأت شركة آبل بيع طُرز مُجدَّدة من حاسوبها المكتبي المُصغَّر (ماك ميني) Mac mini التي تأتي مع شريحتي (إم2) M2 و(إم2 برو) M2 Pro اللتين تصممهما الشركة وتنتجهما بنفسها.

وبإتاحة الطرز المجددة من حاسوب (إم2 برو ماك ميني) M2 Pro Mac mini، تكون هذه المرة الأولى، خاصةً أن الشركة أطلقت حواسيب (ماك ميني) مع الشريحة الجديدة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

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ويتوفر في متجري آبل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عدد من الطرز المجددة المختلفة:

(إم2 ماك ميني)

التكوين المنخفض المواصفات مع وحدة للمعالجة المركزية CPU ثمانية النوى، ووحدة لمعالجة الرسومات GPU عشارية النوى مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (إس إس دي) SSD بسعة 256 جيجابايت، وذلك بسعر 509 دولارات أمريكية/ 549 جنيهًا إسترلينيًا، أي أقل بنحو 90 دولارًا أمريكيًا/ 100 جنيه إسترليني مقارنةً بالطراز الجديد.

التكوين المتوسط المواصفات مع وحدة للمعالجة المركزية ثمانية النوى، ووحدة لمعالجة الرسومات عشارية النوى مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (إس إس دي) SSD بسعة 512 جيجابايت، وذلك بسعر 679 دولارًا أمريكيًا/ 719 جنيهًا إسترلينيًا، أي أقل بنحو 120 دولارًا أمريكيًا/ 130 جنيه إسترليني مقارنةً بالطراز الجديد.

طرز أخرى متعددة مع ترقيات مخصصة، مثل: زيادة حجم ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة التخزين الداخلي، أو سرعة الإنترنت (إيثرنت) بسرعة 10 جيجابايت.

(إم2 برو ماك ميني)

التكوين القياسي مع وحدة للمعالجة المركزية CPU عشارية النوى، ووحدة لمعالجة الرسومات GPU سداسية عشرية النوى مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (إس إس دي) SSD بسعة 512 جيجابايت، وذلك بسعر 1,099 دولارًا أمريكيًا/ 1,189 جنيهًا إسترلينيًا، أي أقل بنحو 200 دولارًا أمريكيًا/ 210 جنيهًا إسترلينيًا مقارنةً بالطراز الجديد.

طرز أخرى متعددة مع ترقيات مخصصة، مثل: زيادة حجم ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة التخزين الداخلي، أو سرعة الإنترنت (إيثرنت) بسرعة 10 جيجابايت.

يُشار إلى أن لدى آبل عملية صارمة للمنتجات المجددة التي تبيعها في المتجر. وتقوم الشركة بإصلاح الأجزاء واستبدالها بحيث تكون الأجهزة جيدة وكأنها جديدة.

وكما هو الحال مع منتجات آبل الجديدة، تتمتع الأجهزة المجددة بضمان لمدة عام واحد، و90 يومًا من الدعم الفني، وسياسة إرجاع لمدة 14 يومًا، وهي مؤهلة للحصول على تغطية خدمة (آبل كير) AppleCare.