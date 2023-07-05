ون بلس تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث OnePlus Nord 3

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتفها الذكي (ون بلس نورد 3) OnePlus Nord 3، وذلك بعد أشهر من التسريبات.

ويقدم الهاتف الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، عددًا من التحديثات مقارنةً بسلفه (ون بلس نورد 2تي) OnePlus Nord 2T، خاصةً فيما يتعلق بالشاشة، والشريحة، والبطارية.

ويقدم (ون بلس نورد 3) شاشة من نوع (أولد) OLED بقياس 6.74 بوصات وبدقة 2772×1240 بكسلًا مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10.

وقالت الشركة إن الشاشة تقدم معدلًا فائق السرعة للاستجابة للّمس قدره 1,000 هرتز، بالإضافة إلى دعم العمق اللوني 10-بت، ويمكنها تعديل معدل التردد تلقائيًا بين 40 و120 هرتزًا.

ويحتوي (ون بلس نورد 3) شريحة من نوع (دايمنسيتي 9000) Dimensity 9000 من شركة (ميدياتك) MediaTek الصينية.

كما يحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويأتي (ون بلس نورد 3) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع حساس (سوني آي إم إكس890) Sony IMX890 بقياس 1/1.56 بوصة، إلى جانب عدسات مثبتة بصريًا مع فتحة f/1.9.

وتأتي الكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3 وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة. أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف الشركة الجديد على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، مقارنةً بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة في سلفه (ون بلس نورد 2تي)، ومع ذلك فهي تحافظ على استطاعة الشحن البالغة 80 واطًا.

وتَعِد الشركة بأن البطارية سوف تحافظ على صحتها حتى بعد أربع سنوات من الشحن اليومي.

وبرمجيًا، يعمل (ون بلس نورد 3) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (أوكسجين أو إس 13) OxygenOS 13، وتَعِد الشركة بتحديثات مستمرة لثلاث سنوات.

ومن الصور، يبدو أن الهاتف الجديد يقدم تصميمًا جديدًا وبسيطًا مع حافات مسطحة وزجاج خلفي مسطح. وهو يدعم مقاومة رذاذ الماء وفق معيار IP54.

وتعتزم الشركة طرح الهاتف الجديد باللونين الأخضر والرمادي، وذلك بسعر 499 يورو لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 550 يورو لخيار 16 جيجابايت/ 256 جيجابايت.