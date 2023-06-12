وتد تعرض تقنياتها وحلولها المبتكرة في المعرض السعودي الدولي للتصنيع الذكي وتطوير المصانع 2023

أعلنت شركة “وتد للطاقة والاتصالات” اليوم مشاركتها في فعاليات المعرض السعودي الدولي للتصنيع الذكي وتطوير المصانع 2023، الذي يُقام في الرياض في الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري؛ وذلك لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من تقنيات التصنيع الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأتمتة، التي تساعد العملاء في رحلتهم نحو التحول الرقمي.

وتعرض الشركة تقنية إنفيديا NVIDIA، ونظام مراقبة الاهتزاز، ومنصة الذكاء الاصطناعي، وإدماج أنظمة التلفزة ذات الدوائر المغلقة CCTV، ونظام الكشف عن المشكلات، والحل عبر المجال، ونظام HMI / SCADA، والمفاتيح الصناعية وأجهزة التوجيه، وحل الدفاع الصناعي.

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وُيمكن الاطلاع على كافة الحلول والتقنيات المعروضة من خلال زيارة جناح وتد رقم 311 في القاعة رقم 4.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض السعودي الدولي للتصنيع الذكي وتطوير المصانع 2023 يُقام تحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة 2023 في الفترة الواقعة بين 12 إلى 15 يونيو، وبالتزامن مع “القمة السعودية الدولية لمستقبل الصناعة”، وهو أكبر تجمع للمهتمين في القطاع الصناعي، الذي يتضمن المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2023، والمعرض والقمة الدولية للخدمات اللوجستية الذكية ومناولة المواد،و المعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات 2023، والمعرض الدولي الـ 18 للبلاستيك والبتروكيماويات، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023، والمعرض الدولي الـ 18 لتقنيات الطباعة والتغليف، والقمة الدولية لمستقبل الصناعة وورش العمل المصاحبة. وتتزامن المعارض في أسبوع الصناعة تحت سقف واحد لتعزيز فرص تطوير الأعمال ولزيادة عائد الاستثمار الناتج من المشاركة فيها.