هواوي تطلق سلسلة nova 11 في الإمارات بكاميرا متميزة لصور السيلفي

أطلقت شركة هواوي سلسلة (HUAWEI nova 11) المبتكرة، وهي عبارة عن خط جريء وأنيق من أجهزة الهواتف المصممة على نحو مبتكر مع التركيز على توفير صور بورتريه نقية بجودة عالية من المستوى التالي. يلبي الهاتف احتياجات الشباب على نحو أكثر تميزًا من أي وقت مضى، موفرًا تجربة مستخدم أكثر ذكاء وملاءمة، ما يعزز ريادته في عالم nova Star.

وبناء على إرث علامة نوفا التجارية، تقدم سلسلة nova 11 تقنية XD لصور البورتريه وميزة التصوير المتعدد الرؤية (Multi-Vision) من هواوي، لالتقاط صور بورتريه استثنائية.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ويتماهى تصميم (Super Star Orbit Ring) على نحو فريد مع جماليات العدسات، ويعزز زجاج كونلون المتين موثوقية الجهاز وقوته، كما زود الهاتف بنظام الشحن الفائق السرعة (SuperCharge Turbo) من هواوي، لتوفير تجربة أكثر سلاسة وذكاء وأمانًا.

تتوفر خدمة الحجز السابق في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من تاريخ 9 يونيو 2023 لهاتف nova 11 Pro بتصاميم (nova Monogram Vegan Leather) باللونين الأخضر والأسود الفاخر بسعر 2399 درهمًا إماراتيًا.

ويتوفر هاتف nova 11 بثلاثة ألوان، هي: الأخضر والأسود والذهبي بسعر 1899 درهمًا، حيث سيحصل العملاء على هدايا بقيمة 598 درهم تشمل ساعة (HUAWEI Watch Fit).

بينما يتوفر هاتف (HUAWEI nova 11) بلونين، هما: (Mint Green) وستاري بلاك Starry Black بسعر 949 درهمًا بدءاً من تاريخ 9 يونيو مع هدايا بقيمة 378 درهمًا بما يشمل: سماعات HUAWEI FreeBuds SE.

وتتوفر جميع هذه الأجهزة في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.

نموذجان أنيقان غاية في المتانة:

تتضمن سلسلة nova 11 طرازين من الهواتف، وهما: nova 11 Pro وnova 11. ويتميز nova 11 Pro بشاشة OLED المنحنية بمقاس 6.78 بوصات، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويتفرد الجهاز بزيادة قدرها 10 أضعاف في مقاومة السقوط الإجمالية مقارنة بهاتف nova 10 Pro، بفضل الشاشة المصنوعة من (زجاج كولون) Kunlun Glass المخصصة.

وينفرد هاتف HUAWEI nova 11 بنحافته وخفة وزنه الاستثنائية، بسماكة تبلغ 6.88 ملم وبوزن 168 جرامًا فقط. وهو مزود بشاشة OLED مسطحة مقاسها 6.7 بوصات مع حافات ضيقة للغاية.

تدمج سلسلة nova 11 حيوية الشباب وشخصيته المتحررة في مفهومها التصميمي الخاص، ما يرسخ مكانتها الريادية في عالم الهواتف العصرية. واختارت هواوي اللون الأخضر رقم 11، باعتباره لونًا أساسيًا يجمع بين حيوية الشباب وطموح المستقبل في مفهوم التصميم، موفرًا تأثيرًا بصريًا فريدًا للموضة. ويعزز اللون المبهج ملامح الثقة لدى مقتنيه تماشيًا مع روح التفاؤل التي يتميز بها أفراد الجيل Z.

وإلى جانب اللون رقم 11، تتوفر السلسلة باللونين الأسود والذهبي. ويتميز الإصدار الأسود من HUAWEI nova 11 Pro بتصميم الجلد النباتي nova Monogram.

ميزة التصوير متعدد الرؤية من هواوي:

شهدت سلسلة nova 11 ترقية في تقنيات التصوير لتوفير تجربة استثنائية. ولأول مرة على الإطلاق، تتبنى سلسلة nova 11 ميزة XD Portrait لتوفير صور بورتريه فائقة الدقة والتفصيل.

وتتميز الهواتف الجديدة بتقنية تحسين صور البورتريه في الإضاءة المنخفضة، وذلك عبر التقاط صور بجودة عالية وبتفاصيل أكثر ثراء تحاكي المشاهد الواقعية التي نراها بالعين المجردة حتى في البيئات ذات الإضاءة الخافتة، مع الاحتفاظ بنسيج البشرة الطبيعي ولونها بكل دقة.

ويتألق هاتف nova 11 Pro بميزة التصوير المتعدد الرؤية من هواوي، ويتميز الهاتف بأنه يضم كاميرا أمامية ثنائية العدسات تطلق عليها هواوي اسم (Ultra Portrait). تأتي العدسة الرئيسية بدقة 60 ميجابكسل وبزاوية عريضة للغاية تبلغ 100 درجة، بالإضافة إلى مستشعر 1/2.61 بوصة، وتتميز العدسة بدقة ممتازة، وحساسية فائقة للضوء، كما تدعم التصوير بدقة 4K.

أما العدسة الثانية: فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، مع إمكانية التقريب البصري بمعدل 2x وتقريب رقمي يصل إلى خمس مرات 5x، بما في ذلك تقريب 0.7x للصور الجماعية، وتقريب 1x لصور السيلفي عالية الدقة، وتقريب 2x لصور البورتريه المزخرفة، و تقريب 5x لصور الماكياج المقربة.

طلاء زجاج كونلون المتين لأول مرة على الإطلاق:

يُستخدم طلاء زجاج كونلون لأول مرة على الإطلاق في سلسلة nova، ويتميز زجاج كونلون Kunlun Glass بمتانته الفائقة بفضل الحقن المعزز للأيونات المركبة، ما يولد مئات الملايين من بلورات النانومتر. الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قدرة هاتف HUAWEI nova 11 Pro على مقاومة الصدمات الناجمة عن السقوط بمعدل عشر مرات مقارنة بهاتف nova 10 Pro، ما يجعله أكثر موثوقية.

وتجدر الإشارة إلى أن طلاء زجاج كونلون فائق الموثوقية وهو حاصل على شهادة SGS السويسرية مع مقاومة 5 نجوم لسقوط الزجاج.

شحن SuperChargeTurbo، بطارية بقدرة استيعابية فائقة:

تضمن سلسلة HUAWEI nova 11 بطارية تدوم طويلًا، حيث زُودت ببطارية كبيرة جدًا تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير/الساعة، مع تقنيات (single-cell)، و (multi-tab).

كما يدعم هاتف nova 11 Pro تقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 100 واط، ما يسمح بشحن الجهاز بنسبة 60% في 10 دقائق وشحنه بالكامل في 20 دقيقة مع إيقاف تشغيل الشاشة.

وعندما تكون الشاشة قيد التشغيل عند استخدام الهاتف لعرض مقاطع الفيديو القصيرة، يستغرق الشحن بنسبة 50% مدة 15 دقيقة فقط، ما يمنح المستخدمين راحة البال بشأن مستوى شحن البطارية. ويتميز هاتف HUAWEI nova 11 بأوضاع شحن HUAWEI SuperCharge و Turbo بقدرة 66 واط.

الكاميرا الخلفية الأفضل أداءً من سلسلة nova:

يتميز هاتفا nova 11 Pro و nova 11 بكاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل مع وحدة تصوير RYYB Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وهي مثالية لالتقاط صور بجودة فائقة من المستوى التالي.

وزود كلا الهاتفين بمستشعر التركيز بالليزر الذي يدعم ميزة التركيز التلقائي، لتصوير الأشياء المراد تصويرها بسرعة. وتعمل مصفوفة مرشح الألوان RYYB على زيادة كمية الضوء التي تدخل الكاميرا بنسبة 40% مقارنة بمصفوفة RGGB، ما يعزز وضوح الصورة بتفاصيلها الدقيقة حتى في الظلام.

ويضمن النظام الجديد كليًا لجمع الطيف المحيط ألوانًا فائقة الحيوية والدقة، مما يوفر للمستخدمين فرصة اختبار الاستمتاع بصور ذات ألوان رائعة تحاكي ظلالها الحقيقية في الطبيعة على نحو غير مسبوق، وذلك بفضل مستشعر درجة حرارة اللون المكون من 10 قنوات.