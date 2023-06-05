هواوي تستعد لإطلاق منافس لـ ChatGPT

تستعد شركة هواوي لإطلاق روبوت دردشة خاص بها مستند إلى الذكاء الاصطناعي، ليكون منافسًا إلى روبوت ChatGPT الشهير، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام صينية محلية.

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن هواوي يمكن أن تطلق على برنامج الذكاء الاصطناعي اسم “Pangu Chat”، وهو اسم مستمد من نموذج التعلم الكبير الخاص بها Large-Scale Learning Model، الذي يحمل الاسم نفسه.

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ومن المتوقع الكشف عن البرنامج في مؤتمر هواوي القادم للمطورين المتخصص في الخدمات والتطبيقات السحابية HDC 2023 Cloud، الذي سيبدأ يوم 7 يوليو/تموز المقبل، إلا أن هواوي قد تجعله متاحًا فقط لقطاع الأعمال والحكومات، وليس لجمهور المستخدمين، كما هو الحال مع برامج مثل ChatGPT، على الأقل في البداية.

وسوف يعمل روبوت هواوي بنموذج التعلم الكبير Pangu الذي يضم أكثر من 100 مليار معامل، وهي وحدة تُستخدم لقياس حجم النموذج ككل بالإضافة إلى قدرته على التعلم، وتنفيذ المهام التي لم يسبق تدريبه عليها.

ويُقال إن هواوي استخدمت في فترة اختبار البرنامج ما يزيد على ألفي وحدة من معالجات الذكاء الاصطناعي Huawei Ascend 910، وقد استمرت فترة تدريبه على البيانات أكثر من شهرين.

وبالنسبة لنموذج التعلم الكبير الخاص بهواوي، فإن الشركة الصينية تستخدم أكثر من 4000 وحدة من معالجات الرسوميات المخصصة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لتدريب نموذج Pangu كل عام، وقد كلف هواوي تطوير هذا النموذج قرابة مليار يوانٍ صيني، أي نحو 140 مليون دولارٍ أمريكي، وفقًا للتقارير الصينية.

يذكر أن هواوي تعمل أيضًا على نموذج آخر للذكاء الاصطناعي أكثر تطورًا تطلق عليه اسم Pangu-E، قد يضم ما يزيد على تريليون معامل، وذلك مساوٍ لقدرات نموذج GPT 4 من شركة OpenAI.

ولا يوجد أي تأكيد أو نفي من هواوي على تلك التقارير الصحفية، إذ امتنعت الشركة الصينية عن التعليق، إلا أن الأمر المؤكد أن لدى هواوي خططًا لإطلاق برامج منافسة لـ ChatGPT وغيرها من نماذج وبرامج الذكاء الاصطناعي، التي انتشرت خلال الأشهرة الأخيرة.