هواوي تؤكد أولوية تنشيط الاقتصاد الرقمي بتعزيز تطور شبكات الجيل الخامس

ظهرت شركة هواوي بكامل قوتها في نسخة العام الحالي 2023 من المؤتمر العالمي للجوال الذي اختتمت فعالياته نهاية الأسبوع الماضي في شنغهاي بحضور الطيف الكامل للمعنيين بصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من كافة أنحاء العالم، حيث نظمت هواوي كافة أنشطتها تحت شعار “دليل إلى العالم الذكي”.

واشتملت مشاركتها في الحدث على جولة تجريبية اصطحبت فيها الزوار إلى مدن متعددة لتعرّف جديد تقنياتها وأعمالها في مجال التحول الرقمي والمرحلة الجديدة من شبكات الجيل الخامس وهي الجيل الخامس النصف 5.5G بالإضافة إلى إطلاق أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة للشبكات الخضراء وغيرها من حلول التحول الرقمي الذكي المستدام.

واستضافت هواوي العديد من الحلقات النقاشية والحوارات مع شركات الاتصالات العالمية، وشركاء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات وقادة الرأي بهدف مناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات ضمت استكشاف آفاق تسريع ازدهار شبكات الجيل الخامس وتسريع مسارات التحول الرقمي الذكي وإطلاق العنان لقدرات شبكات الجيل الخامس والنصف 5.5G لتحقيق ميزات جديدة للأعمال والمجتمعات البشرية. وقالت الشركة عبر مختلف مشاركاتها في الحدث بأن هدفها هو خلق قيمة جديدة للعملاء وتنشيط الاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار المستمر.

وألقت سابرينا مينج، الرئيسة الدورية والمديرة المالية لشركة هواوي، كلمة رئيسية بعنوان “تبني التحول نحو شبكات الجيل الخامس” أوضحت فيها أن البنية التحتية الرقمية للعالم الذكي المستقبلي ستندمج بعمق في كل جانب من جوانب حياتنا وصناعتنا ومجتمعنا، ولن تستند إلى التطورات في التقنيات الفردية، بل إلى أنظمة معقدة وضخمة على نحو لا يصدق، بتقارب يضم عناصر متعددة، وسيتطلب ذلك تفكيرًا وتصميمًا على مستوى الأنظمة.

كما أوضحت مينج أن القدرات المنهجية لإدماج التكنولوجيا وإدارة التحول تحظى بأهمية قصوى للنجاح المستقبلي لشبكات الجيل الخامس، إذ يمكننا تحقيق قدر أكبر من التآزر عبر السحابة والشبكات والأجهزة من خلال التصميم المنهجي والابتكار عبر النطاقات. وعندما يقترن ذلك بالتحسين عبر البرامج والأجهزة والرقائق والخوارزميات، يمكننا معالجة التحديات المرتبطة بتطوير حلول معقدة لسيناريوهات صناعية مختلفة إلى حد كبير.

كما أن التحول الرقمي والذكي لا يتعلق بالتكنولوجيا بحد ذاتها فقط، بل يرتبط أكثر بتحول نهج الإدارة. ويتطلب التحول الرقمي إعادة تعريف العلاقات بين الأشخاص والأحداث والأشياء والنظرية، واعتماد نهج إداري أكثر انفتاحًا وتطلعاً للأمام لمواجهة التحديات المستقبلية.

وعرضت هواوي خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض التابع له أربع ميزات رئيسية لشبكات الجيل الخامس والنصف تتمثل بسرعة التنزيل البالغة 10 جيجابت/الثانية، وسرعة التحميل البالغة 1 جيجابت/الثانية، و100 مليار اتصال، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستوظف لاستكشاف مجالات الاتصال الخمسة التي من المتوقع أن تصبح سائدة مع شبكات الجيل الخامس والنصف وهي الاتصال للأشخاص والأشياء والمركبات والصناعات والمنازل.

وقد بدأت هواوي بالفعل بمساعدة شركات الاتصالات حول العالم في بدء التحقق التجاري لشبكات 5.5G التي يتوقع أن يستمر نموها بسرعة وسيُطلق الإصدار الأول من معاييرها الدولية في النصف الأول من عام 2024

يذكر أنه يوجد حاليًا أكثر من 1.2 مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، وشركات الاتصالات التي تحركت بسرعة لتطوير شبكات الجيل الخامس باتت تتمتع فعليًا بالحصيلة الأولى من منافعها. ويعود الفضل في ذلك إلى متطلبات الشبكة المتزايدة التي تحددها التطبيقات الجديدة في مختلف الأسواق. ففي السوق الاستهلاكية، تحتاج الخدمات الجديدة، مثل: الاتصال الجديد والهواتف السحابية والتقنية ثلاثية الأبعاد بدون نظارات، إلى سرعات نقل أعلى للبيانات وأزمنة استجابة أقل، بينما في السوق الصناعية، نضج نظام RedCap الشامل، وتتوسع سوق إنترنت الأشياء، ويتطلب إنترنت المركبات (IoV) سرعات رفع أعلى للبيانات.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطبيقات التي تشمل جميع السيناريوهات إلى 100 مليار اتصال. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي نماذج الخدمة الجديدة هذه إلى دفع ترقية صناعية ستخلق حصيلة ثانية من الفوائد.