منحة حمدان بن محمد للمتفوقين تستقبل طلبات التقدم حتى 21 يوليو

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن استمرار استقبال طلبات التقدُّم لمنحة سمو الشيخ حمدان بن محمد الدراسية المستمرة حتى 21 يوليو 2023، التي تعد مبادرة وطنية تساهم في تشجيع الطلبة المتميزين على استكمال دراستهم الجامعية ضمن تخصصات تهدف إلى تأهيل وتمكين جيلٍ جديد من القادة.

وتهدف المنحة إلى توفير خريجي المرحلة الثانوية الراغبين بمتابعة دراساتهم في الجامعة كما تشمل المنحة خريجي برنامج الخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يستوفون متطلبات القبول ويحققون معدل درجات لا يقل عن 90%.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: “يعكس استمرار طرح المنحة الدراسية على التزام الجامعة بتمكين الطلاب المتفوقين والمتميزين وتزويدهم بالموارد المعرفية والأكاديمية والمهنية التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في دفع عجلة نماء الوطن وتقدمه، استلهامًا من التوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة”.

وأضاف: “تمثل هذه المبادرة قوةً دافعة للجهود الوطنية لإرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر استدامة وتنافسية، عمادها المواهب والكفاءات الوطنية. وسنواصل في جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامنا بدعم الكوادر الوطنية، والمساهمة في ترسيخ المكانة المرموقة لإمارة دبي كوجهةٍ عالميةٍ للتميُّز في التعليم العالي”.

وتغطي المنحة 100% من الرسوم التعليمية للمتقدمين الذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها ضمن سياسات القبول بجامعة حمدان بن محمد الذكية لتشمل جميع البرامج الأكاديمية التي تمتاز بكونها مصممةً لصقل مهارات حل المشاكل وتحفيز التفكير النقدي، وتطوير المهارات التخصصية للمتعلمين في قطاعات محددة، لتزويدهم بالأدوات التي تعزز نموهم ونجاحهم في مجالات تخصصهم وضمن بيئات الأعمال التنافسية.