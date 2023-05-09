ملتقى DCO Space يجمع الخبراء الدوليين لمناقشة تحديات الابتكار الرقمي

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استضافت منظمة التعاون الرقمي (DCO) الحلقة الثالثة من ملتقى ندوات (DCO Space) عبر الإنترنت، التي جمعت خبراء دوليين لمناقشة ملفات مهمة تشمل الاستدامة والاقتصاد الرقمي وأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك سعيًا للتغلب على التحديات المتمثلة في طريقة إنشاء ابتكار رقمي مستدام.

وبالتعاون مع المعهد الأوروبي للابتكار والتقنية (EIT)، انعقدت الحلقة في الثامن من مايو بحضور ممثلين عن منظمة التعاون الرقمي والمعهد الأوروبي للابتكار والتقنية ومركز (KTH Executive School) السويدي لمناقشة إنشاء ابتكار رقمي يُركز على تمكين أهداف الاستدامة والنمو دون التأثير في المناخ بشكل سلبي.

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وأدار الجلسة (سالفاتور موشيا) من المعهد الأوروبي مع مجموعة من الخبراء، شملت (جان أغري) كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز KTH، الذي شارك برؤى ثرية تعكس باعه الطويل في العمل بقطاعات الاستدامة والابتكار والاتصالات والأعمال التجارية الدولية.

كما قدم (ستافان موفين) كبير المستشارين في تحول الأنظمة في KTH، وجهات نظر قيمة حول التحول الرقمي والأنظمة البيئية التقنية وتقنية المعلومات والاتصالات وتطوير الخدمات. فيما أثرى الدكتور (سيد افتخار) مدير الأبحاث الرقمية في منظمة التعاون الرقمي، النقاش بخبرته الواسعة في تقنية المعلومات.

ومن جانبها، أكدت (ديمة اليحيى) الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن الحدث يُشكل علامة فارقة إضافية في تأكيد منظمة التعاون الرقمي على التزامها نحو تعزيز التعاون الرقمي والتغيير الإيجابي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأضافت: “لدى الابتكار الرقمي المستدام القوة لتحويل الاقتصاد الرقمي العالمي وإحداث تغيير إيجابي للدول عبر منح الأولوية للاستدامة في ممارساتنا الرقمية، لن يكون بوسعنا حماية كوكبنا ومجتمعنا فحسب، بل سنخلق فرصًا جديدةً أيضًا للنمو وتحقيق التقدم، لا سيما في الدول النامية. وللابتكار الرقمي المستدام القدرة على تمكين البلدان النامية من تخطي مسارات التنمية التقليدية فضلًا عن تبنِّي أحدث التقنيات الرائدة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا”.

وقد دشنت منظمة التعاون الرقمي ندوات DCO Space لتصبح منصةً حيوية لزيادة الوعي المجتمعي العالمي، مع التركيز بشكل خاص في أهم قضايا وتحديات مجتمع المنظمة في تطوير اقتصادات رقمية شمولية ومستدامة.

وتغطي المنظمة مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، وتدعو متحدثين وخبراء معروفين من شتى أنحاء العالم لمشاركة وجهات نظرهم وخبراتهم.

وعززت الحلقة الأخيرة من DCO Space النقاش بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بهدف تعزيز التنمية المستدامة في البلدان كافة، وخاصةً البلدان النامية.

وتناول الملتقى المخاطر الرئيسية التي قد يُشكلها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على البيئة والمجتمع والحوكمة، بينما قدَّم إرشادات وحلول لإدارة هذه المخاطر على نحوٍ مستدام. وعلاوةً على ذلك، كان الجمهور أحد أهداف هذا الملتقى والذي سعى إلى تعزيز المعرفة بالاستدامة وتمكينهم من تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة داخل أنظمتهم البيئية.

ويمكنك مشاهدة العرض المُسجل لحدث جلسات ملتقى DCO Space عبر الرابط التالي: