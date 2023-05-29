معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية 2023 يرسم مستقبلًا جديدًا للنقل المستدام

افتتح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اليوم أعمال النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS2023) المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتمتد أعمال هذا الحدث الكبير على مدى ثلاثة أيام، وتتضمن معرضًا شاملًا يستمر طوال فترة الحدث، وذلك بعد أن توسع ليضم أكثر من 100 من المنتجات المعروضة، بما يشمل: المركبات الكهربائية، ومقدمي الخدمات المتعلقة بها.

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كما يشتمل الحدث على مؤتمر يستمر على مدى يومين، وقد اجتذب اهتمامًا بالغًا، حيث سيستضيف أكثر من 100 متحدث في أكثر من 50 جلسة من جلسات المؤتمر تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بواقع النقل المعتمد على الطاقة الكهربائية في الحاضر والمستقبل.

وفي كلمته التي افتتح بها أعمال المعرض والمؤتمر، قال معالي سهيل المزروعي: “المركبات الكهربائية تمثل لبنة رئيسة ضمن جهودنا للتحول إلى التنقل الأخضر المستدام، وإن سوق السيارات الكهربائية واعدة، وأدعو الشركات ذات التفكير المستقبلي إلى انتهاز الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع”.

ويهدف المعرض والمؤتمر إلى دعم الانتقال من الاعتماد شبه الكامل على الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية في قطاع النقل، مما يساهم في إنقاذ الكوكب من العواقب البيئية المترتبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى.

وفي هذا الصدد يذكر موقع “ستاتيستا” Statista المتخصص في بيانات السوق والمستهلكين أن قطاع النقل مسؤول عن 17% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو بالتالي ثاني أكبر ملوث للبيئة بعد قطاع الطاقة. ويخضع قطاع صناعة السيارات العالمي لضغوط لتبني حلول النقل المعتمد على الكهرباء.

وقد نجح معرض ومؤتمر (EVIS2023) – الذي تُنظمه مجموعة نيرفانا القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها – في جذب الاهتمام العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا التي تُشكل سوقًا كبيرة وواعدة ينتظرها نمو كبير وفرص تجارية في السنوات القادمة.

وقد اجتذب المعرض مجموعة من كبرى الماركات العالمية الشهيرة مثل جيلي، وسكايويل، وتيسلا، وبي واي دي، وبوليستر، وغيرها. ويضم المعرض أكثر من 50 مركبة كهربائية من كافة أنحاء العالم.

كما اجتذب المعرض والمؤتمر مقدمي الخدمات المتعلقة بالنقل الكهربائي، كمُصنِّعي البنية التحتية الخاصة بشحن المركبات كهربائيًا، ووكالات توزيع السيارات، وغيرها.

وقال المهندس ناصر البحري، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية: “لقد أردنا لهذه القمة أن تكون ملتقى لخبراء هذا القطاع، وشركات الاستثمار، ومراكز البحوث، وصانعي السياسات الحكومية، ورواد الأعمال، لمناقشة التحديات التي تواجه الانتقال البيئي المستدام إلى النقل باستخدام الطاقة الكهربائية. والمعرض منصة يمكن من خلالها لقادة هذا القطاع أن يعرضوا أحدث مركباتهم، وخدماتهم، وابتكاراتهم”.

أما المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين بالتزامن مع المعرض فإنه سيجمع مئات الوفود، والخبراء، وممثلي قطاع النقل الكهربائي من عشرات الدول لمناقشة الواقع الحالي والتحديات والفرص المستقبلية التي تنتظر هذا القطاع.

وسيشتمل المؤتمر على أكثر من 75 جلسة، يتحدث بها كبار المسؤولين، بالإضافة إلى العروض، والجلسات الحوارية التي تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة الخاصة بقطاع المركبات الكهربائية. وسيُشكل المؤتمر فرصة رائعة للمشاركين ليبنوا شبكات تعارف، ويتبادلوا الأفكار والرؤى، ويُبرموا الكثير من الصفقات التجارية.

وقد اجتذب اليوم الأول من أيام المعرض والمؤتمر آلاف المشاركين الذين أتوا للمشاركة في أعمال المعرض والمؤتمر والزائرين الذين توافدوا ليطلعوا بشكل مباشر على آخر التطورات في هذا القطاع.

ومن الجدير بالذكر أن المشاركين والزائرين سيتمتعون بفرصة تجربة قيادة أحدث المركبات الكهربائية المتوفرة في السوق، وذلك في المسار الخارجي المخصص لتلك التجربة. وسيسمح ذلك للزائرين بتجربة قيادة تلك المركبات والاطلاع بأنفسهم على مواصفاتها بشكل مباشر.

أما ركن التكنولوجيا فسيكون إضافة جديدة من إضافات نسخة هذا العام، وهو مساحة مخصصة للابتكار ستعرض أحدث التقنيات الخاصة بالنقل الكهربائي. وستلقي هذه المساحة الضوء على أحدث الابتكارات المستجدة في مجال المركبات الكهربائية التي طورتها الجامعات، وحاضنات التكنولوجيا، والتي ستسهم في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع.

وتعبيرًا عن الالتزام باحتضان الابتكار ورعايته، سيقدم المعرض والمؤتمر “جائزة الطالب المبتكر”، وهي جائزة مرموقة تُقدم حصريًا لطلبة الهندسة المتميزين في المراحل الأخيرة من دراستهم، وذلك اعترافًا بمساهماتهم البارزة في هذا القطاع وتشجيعاً للجيل التالي من المواهب في هذا المجال.

يستمر معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS2023) حتى 31 مايو، ويتوقع أن يجتذب آلاف الزوار المتشوقين لاستكشاف الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع المستدام من قطاعات النقل.