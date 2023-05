متى سينطلق رواد الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية؟

ينطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، في 21 مايو الجاري في رحلة علمية، تمثل حدثًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وذلك بعد 9 أشهر من التدريب المستمر الخاص بالمهمة.

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): “أن الرحلة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة”.

