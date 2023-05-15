متى سينطلق رواد الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية؟

ينطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، في 21 مايو الجاري في رحلة علمية، تمثل حدثًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وذلك بعد 9 أشهر من التدريب المستمر الخاص بالمهمة.

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): “أن الرحلة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة”.

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نحلم.. نبتكر

ومن يومنا طموحنا لفوق! السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 We dream..We innovate

we have always looked up #KSA2Space 🇸🇦 pic.twitter.com/BqK01b1bG1 — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 14, 2023

كما تعزز نتائج الأبحاث مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل: الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

الجدير بالذكر، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، كان قد استقبل يوم 17 أبريل الماضي رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، وتمنى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى الآمال الكبيرة المعقودة عليهما كسفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية.

سمو #ولي_العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء يستقبل طاقم رواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق رحلتهم العلمية نحو محطة الفضاء الدوليةhttps://t.co/QsAI368dKi#ولي_العهد_يستقبل_رواد_الفضاء#واس pic.twitter.com/epKufgjT8m — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 17, 2023

مرحلة تدريب رواد الفضاء السعوديين:

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وهي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى المحطة الدولية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى ولاية فلوريدا الأمريكية لبدء فترة الحجر الصحي قبل انطلاق مهمتهما العلمية يوم الأحد الذي يوافق 21 مايو الجاري.

كما ستسند لرائدي الفضاء السعوديين مريم فردوس وعلي الغامدي مهام في المحطة الأرضية، لمساعدة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني خلال هذه المهمة العلمية، بحسب وكالة واس.

وقد استغرق البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة مدة 9 أشهر، وذكرت هيئة الفضاء السعودية أن طاقم رواد الفضاء السعوديين قاموا بمحاكاة 12 يومًا في الفضاء، حيث نفذت التجارب محاكاة اختراق الغلاف الجوي للأرض، وما يصاحبها من تأثير قوى الجاذبية والتسارع، والسحب الثقيل للجاذبية على جسم الإنسان.

كما تدربوا على المعدات والإجراءات اللازمة لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك مع شركة (أكسيوم سبيس) Axiom Space، وشركة (سبيس إكس) SpaceX في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR) أحد المرافق الخاصة بمحاكاة الطيران الحديثة بولاية بنسلفانيا.

هناك مهام عدة تستوجب على رائد الفضاء معرفتها جيّدًا والتدرب عليها قبل انطلاقه نحو محطة الفضاء الدولية.

"أعمال الصيانة في المدار"، هي إحدى المهام الدورية في المحطة والتي تدرب على إنجازها روادنا الأبطال. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/eEbRbRoFoS — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 6, 2023

ما هي التجارب السعودية التي ستُجرى في الفضاء؟

أوضحت الهيئة السعودية للفضاء أن الرحلة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية وستكون مقسمة كالتالي:

6 تجارب في الدماغ والجهاز العصبي.

4 تجارب في الخلايا المناعية.

تجربة واحدة في الاستمطار.

3 تجارب تعليمية وتوعوية في بيئة الجاذبية الصغرى.