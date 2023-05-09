مايكروسوفت تعلن عن إدماج الذكاء الاصطناعي في منصتها Viva

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق ميزات جديدة في منصتها (Viva) التي تركز على تعزيز تجربة الموظفين، ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع إطلاق أحدث تقرير خاص بمؤشرات توجهات بيئة العمل الذي يركز في بحثه على أحدث طرق تفاعل الموظفين.

وقد عززت مايكروسوفت منصة (Viva) – التي تهدف إلى مساعدة قادة الأعمال في بناء قوى عاملة تتسم بالتعاون والمشاركة والموجودة ضمن حزمة تطبيقات (مايكروسوفت 365) – بخدمة المساعد الشخصي (Copilot) الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي.

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ويمكن لميزة (Copilot) أن تساهم في تعزيز تطبيق (Viva Goals) من خلال تقديم اقتراحات هادفة مستسقاة من وثيقة خاصة بشؤون التخطيط أو الإستراتيجية، بينما على مستوى تطبيق (Viva Engage) يمكن أن تساعد القادة في صياغة الاتصالات وطرق تواصل الموظفين، في حين تتيح لمستخدمي تطبيق (Viva Topics) إنشاء ملخص بكل بساطة وتقديم إجابات سريعة استنادًا إلى مستندات متعددة ذات صلة بموضوع معين.

وفي سياق متصل، قدمت مايكروسوفت أيضًا ميزة (Glint) كجزء من منصة Viva لتوفير أداة استبيان تتيح للمؤسسات جمع التعليقات من الموظفين عن طريق استطلاعات الرأي، ومن ثم طرحها أمام القادة لتزويدهم بالمعرفة والرؤى الواضحة لاتخاذ القرارات المناسبة القائمة على فهم احتياجات وأولويات موظفيهم.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن إدماج كل من برنامج (Viva Glint)، وبرنامج (Viva Insights) في المنصة لتزويد القادة بالقدرة على ربط المعلومات الخاصة بتفاعلات الموظفين المستسقاة من البيانات السلوكية، مما يتيح لهم الكشف عن رؤى جديدة وتوصيات تساعد المؤسسات على تحسين عملية إشراك موظفيها وخلق بيئة عمل أكثر إيجابية وإنتاجية.

وبهذا الصدد، صرح (أحمد الدندشي) رئيس شؤون الشركات التجارية لدى مايكروسوفت الإمارات قائلًا: “في ظل بيئة العمل الحالية التي تتسم بالتطور المستمر، من الضروري أن يمتلك قادة الأعمال أدوات مناسبة تمكنهم من فهم تفاعلات القوى العاملة بشكل أفضل. واليوم من خلال الميزات الجديدة التي نقدمها في منصة مايكروسوفت Viva التي تشمل قدرات برنامج Glint وإمكانات خدمة Copilot، سيتمكن المتخصصون والخبراء من إطلاق العنان لطاقاتهم، وتوفير رؤى واضحة بشأن الأولويات واتخاذ القرارات. ويسعدنا المواصلة في الابتكار وتقديم الحلول التي تساعد الشركات في الازدهار في ضوء المتغيرات المتسارعة لعالمنا اليوم”.

وتماشيًا مع مهمتها المتمثلة في تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة من إنجاز المزيد من الإنجازات بموارد أقل، أصدرت مايكروسوفت أيضًا التقرير الخاص بمؤشرات توجهات بيئة العمل، الذي يوضح مدى أهمية تفاعل الموظفين مع رؤسائهم في العمل، والذي حلل استطلاعات الرأي لأكثر من ثلاثة ملايين موظف في أكثر من 200 شركة عبر مختلف القطاعات.

وقد أظهر التقرير أن المنظمات التي ركزت على مشاركة الموظفين وصل أداءها المالي إلى الضعف مقارنة بتلك التي لم تعطي أولوية لها، كما أظهر التقرير أيضًا أن التواصل الواضح وتحديد الأهداف أمران أساسيان لإطلاق العنان لمشاركة الموظفين.

ووفقًا للتقرير، فإن الشركات التي تجعل نقطة تفاعل وإشراك الموظفين أولوية ضمن أجندتها، شهدت أداء مالي مضاعف مقارنةً بتلك التي لا تعطي الأولوية لهذه النقطة. وكشف التقرير أيضًا أن التواصل الواضح وتحديد الأهداف مهمان لزيادة تفاعل الموظفين.

كما أظهر التقرير أنه في الشركات التي تقل فيها عملية إشراك الموظفين، ما يقرب من 25% من موظفيها كانوا غير متأكدين مما ينبغي التركيز فيه. بينما كان العكس تمامًا في المؤسسات التي تشهد تفاعلًا كبيرًا مع موظفيها، حيث أبدوا ثقة كبيرة في قادتهم، وكان لديهم فهم واضح لما ينبغي التركيز عليه.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أنه للحفاظ على قضية تفاعل الموظفين وإشراكهم، يحتاج القادة إلى جمع التعليقات والقيام بتحليلها والعمل بناءً عليها بشكل دوري ومنتظم، كما كشف التقرير أن الموظفون في المؤسسات ذات التفاعل العالي يثقون بنسبة 40% في أن تعليقاتهم ستؤخذ على محمل الجد، وكذلك يشعرون بنسبة 56% أن شركتهم تعمل باستمرار على تحسين عملياتها بناءً على ملاحظاتهم وتعليقاتهم.