أعلن كل من مركز أبوظبي للغة العربية، ومركز الشباب العربي عن فتح باب الترشح لعضوية (مجلس شباب اللغة العربية)، لكافة المتحدثين باللغة العربية عبر العالم.

وقد أطلق المركزان مبادرة مجلس شباب اللغة العربية الشهر الماضي خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 32، بالتعاون مع مركز (زاي) لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، وذلك بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية بين الأجيال الجديدة في مجالات الحياة والعمل والعلم، وإثراء معارفهم بمكنوناتها، وتمكينهم من المشاركة بآرائهم في عملية تطويرها وصياغة مستقبلها.

وقالت موزة الهنائي، مدير الأبحاث الإستراتيجية بمركز الشباب العربي: “تمثل مبادرة مجلس شباب اللغة العربية إضافة نوعية لجهود متكاملة لجميع الجهات المشاركة و الساعية إلى تشجيع الأجيال الجديدة على تطوير مهاراتهم ولغتهم العربية والمشاركة في صياغة مستقبل لغة الضاد، التي قبل أن تكون أداة للتواصل هي انعكاس لهويتهم ومقياس لمعايير انتماءهم الثقافي ورمز لخصوصيتهم وتفردهم بين مختلف الحضارات، إضافة لكونها الوعاء الحاضن للموروث العربي بكل جوانبه النقلية والعقلية “.

وأضافت الهنائي: “تشكل المبادرة فرصة للنظر ولحل التحديات التي تواجه شبابنا العربي في مجال اللغة العربية، وفرصة لعقد مبادرات وجلسات نقاشية شبابية وأنشطة تعزز من حضور اللغة في نفوس وعقول الشباب العربي، بما يلامس مشاعرهم ويقودهم إلى الفخر بهويتهم العربية، ويحفزهم لاستخدامها في التعبير حول مختلف قضاياهم الحياتية والعملية وتطلعاتهم المستقبلية”.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر زمزم، مدير إدارة التسويق والاتصال في مركز أبوظبي للغة العربية: “إن المركز منذ تأسيسه وضع مسؤولية دعم اللغة العربية وتوسيع رقعة انتشارها ضمن أولوياته الإستراتيجية، من خلال تصميم برامج ومبادرات متخصصة، يعمل عليها بشكل مستمر، وبجهود حثيثة، بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية الكبرى المعنية باللغة العربية محليًا وعربيًا”.

وأضاف: “تُشكل مبادرة مجلس شباب اللغة العربية خطوة جديدة ضمن هذه المسيرة سعيًا من المركز لإشراك الشباب العربي في عملية النهوض باللغة العربية وتعزيز استخدامها في المجالات العلمية والإبداعية والثقافية. خاصة أن الشباب هم الأقدر على طرح الأفكار المتجددة ودعم جهود التطوير اللغوي واقتراح السُبل الناجحة لترسيخ استخدام العربية في كافة جوانب حياتهم”.

ووجه زمزم الدعوة للشباب العربي في كل مكان للمشاركة في المبادرة لخدمة اللغة العربية، التي تُمثل تاريخهم وهويتهم التي يتواصلون من خلالها مع العالم للتعبير عن إبداعاتهم وإنجازاتهم.

دعوة للمشاركة والانضمام:

يفتح المجلس أبوابه أمام الشباب المتحدثين باللغة العربية من كافة أرجاء العالم، ممن يجدون في أنفسهم القدرة والشغف للمشاركة في صياغة مستقبل اللغة العربية وتعزيز دورها في التنمية الشاملة والبناء الحضاري، أن يتقدموا بطلباتهم للترشح للعضوية عبر الموقع الالكتروني (alyc.arabyouthcenter.org).

معايير الترشح:

تستهدف مبادرة مجلس شباب اللغة العربية الأجيال الجديدة من المتحدثين باللغة العربية من الجنسيات العربية أو غير العربية، من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 عامًا، ويشترط بالمرشحين للعضوية التمتع بثقافة عامة واهتمام واطلاع باللغة العربية، وامتلاك مهارات قيادية وشخصية متميزة، وأن يكونوا من أصحاب الإسهامات والمبادرات المؤثرة في المجتمع، ضمن مجالات عمل المجلس، وبما يحقق أهدافه في تعزيز استخدام اللغة العربية وتحسين مسارات تطورها.