عاجل .. آبل تكشف النقاب عن Mac Studio الجديد وتعزّز قدرات Mac Pro  

كشفت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2023 عن جهازي ماك الأكثر قوة على الإطلاق، وهما: Mac Studio، وMac Pro، إذ يجسد جهاز (Mac Studio) الأداء القوي والاتصال المحسّن في تصميم مصغر ومذهل بفضل قوة شريحة M2 Max، وشريحة M2 Ultra الجديدة.

ويعتبر جهاز Mac Studio أسرع حتى 6x من أقوى جهاز iMac مقاس 27 بوصة القائم على معالج (إنتل) Intel، وأسرع بما يصل إلى 3x من الجيل السابق من Mac Studio بشريحة M1 Ultra.

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ويجمع جهاز (Mac Pro) الذي يتميز الآن بشريحة (M2 Ultra) الجديدة بين الأداء غير المسبوق لأقوى شريحة من آبل وتعدد استخدامات توسعة تكنولوجيا PCIe، لذلك أصبح أسرع حتى 3x من الجيل السابق من الطرز القائمة على معالج Intel.

ويتميز جهاز (Mac Studio) المزود بشريحة M2 Ultra؛ وجهاز Mac Pro بذاكرة موحدة تصل سعتها حتى 192 جيجابايت، ويمتلك ذاكرة أكبر بكثير من بطاقات الرسومات الخاصة بمحطات العمل الأكثر تقدمًا، بحيث يتحمل أعباء العمل الصعبة التي لا تستطيع الأنظمة الأخرى معالجتها.

كما يُشار إلى أن Mac Pro الجديد يُكمل انتقال أجهزة ماك إلى إمكانيات شريحة (Apple silicon)، مع بقية أنظمة آبل الاحترافية، فهو يتيح للمستخدمين أقوى تشكيلة من المنتجات الاحترافية التي قدمتها آبل على الإطلاق.

وفي هذا الصدد؛ قال (جون تيرنوس) نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في شركة آبل: “ما من شك أن جهازي Mac Studio وMac Pro الجديدين المزوّدين بشريحة (Apple silicon) هما جهازا ماك الأقوى على الإطلاق. ولطالما كان Mac Studio إنجازًا كبيرًا ومتقدمًا للمحترفين في جميع أنحاء العالم. وكل هذا يصبح أفضل اليوم مع قوة شريحة M2 Max وشريحة M2 Ultra الجديدة، مما يعني أداءً أقوى واتصالًا محسّنًا. وبالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على تعدد الاستخدامات في التوسعة الداخلية، يجمع Mac Pro بين فتحات PCle والشريحة الأقوى لدينا”.

Mac Studio: طاقة أداء مطلقة

بفضل أدائه المبتكر واتصاله المحسّن الشامل وشكله المصغر الملائم لكل مكتب، يُتيح جهاز Mac Studio للمحترفين إمكانية بناء استوديو أحلامهم. وبفضل شريحتي M2 Max و M2 Ultra، يوفر هذا الجهاز الجديد تطورًا كبيرًا في الأداء مقارنة بالجيل السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز Mac Studio المزود بشريحة M2 Max هو أسرع بنسبة تصل إلى 50% من الجيل السابق، وأسرع بمقدار 4x من أقوى iMac مقاس 27 بوصة القائم على معالج Intel. ويتميز بوحدة معالجة مركزية مع 12 نواة، ووحدة معالجة رسومات لغاية 38 نواة، وذاكرة موحدة لغاية 96 جيجابايت مع نطاق ترددي للذاكرة 400GB/s.

عند مقارنته بجهاز Mac Studio المزود بشريحة M1 Max، يتميز Mac Studio المزود بشريحة M2 Max بالتالي:

يسمح لمصممي الرسوم المتحركة الذين يستخدمون After Effects بمعالجة فيديو (render) أسرع بنسبة تصل إلى 50%.

يُتيح للمطورين إنشاء إصدارات جديدة من التطبيقات باستخدام Xcode بسرعة فائقة، مع أداء أسرع بنسبة تصل إلى 25%.

يرتقي جهاز (Mac Studio) المزود بشريحة M2 Ultra بأداء أجهزة ماك إلى آفاق جديدة، حيث تقدّم شريحة M2 Ultra ضِعف أداء وقدرات شريحة M2 Max، كما أنها تعد نظام آبل الأكبر والأكثر قدرة في شريحة (SoC) على الإطلاق.

كذلك يُعد Mac Studio المزود بشريحة M2 Ultra أسرع بمقدار 3x من الجيل السابق، وأسرع لغاية 6x من أقوى iMac مقاس 27 بوصة القائم على معالج Intel. وهو يتميز بوحدة معالجة مركزية مع 24 نواة، ووحدة معالجة رسومات لغاية 76 نواة، وذاكرة موحدة لغاية 192 جيجابايت مع نطاق ترددي للذاكرة 800GB/s ليقدم بذلك أداءً جديرًا بمحطات العمل.

عند مقارنته بجهاز Mac Studio المزود بشريحة M1 Ultra، يتميز Mac Studio المزود بشريحة M2 Ultra بالتالي:

يسمح لمصممي الرسومات الثلاثية الأبعاد الذين يستخدمون Octane بمعالجة فيديو (render) أسرع بمقدار 3x.

يتيح لمصححي الألوان الذين يستخدمون DaVinci Resolve الحصول على معالجة فيديو أسرع من ذي قبل بنسبة تصل إلى 50%.

شريحة Apple silicon تصل إلى جهاز Mac Pro:

أصبح الأداء المذهل لشريحة (M2 Ultra) متاحًا الآن في جهاز Mac Pro، بالإضافة إلى تعدد استخدامات توسعة PCIe، مما ينقل مهام العمل الأكثر تطلبًا إلى مستويات أعلى. وفي الوقت الذي بدأ فيه Mac Pro القائم على معالج Intel بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مع إمكانية الترقية، فإن جهاز Mac Pro الآن يحتوي على أقوى وحدة معالجة مركزية مع 24 نواة من آبل، ووحدة معالجة رسومات حتى 76 نواة، كما يبدأ بضعف الذاكرة ووحدات التخزين من نوع SSD.

فضلاً عن ذلك، يمكن أيضًا إعداد جهاز Mac Pro الجديد بسعة ذاكرة ضخمة تصل إلى 192 جيجابايت مع نطاق ترددي للذاكرة الموحدة يبلغ 800GB/s.

كذلك يتمتع جهاز Mac Pro الآن بأداء 7 من بطاقات التسريع Afterburner المدمجة بدلًا من واحدة. ويتميز بمحرك الوسائط الرائد نفسه في جهاز Mac Studio المزود بشريحة M2 Ultra. حيث يمكن لكليهما تشغيل 22 مسارًا من مقاطع الفيديوه بنتسيق (ProRes) بدقة 8K وهو عدد غير مسبوق.

عند مقارنته بجهاز Mac Pro القائم على معالج Intel، يتميز Mac Pro المزود بشريحة M2 Ultra بالتالي:

يجعل مهام العمل الاحترافية الحقيقية المتطلبة مثل تحويل ترميز الفيديوهات والمحاكاة الثلاثية الأبعاد أسرع بمقدار 3x.3‏

يُتيح لمهندسي الفيديو استيعاب 24 مسارًا للكاميرا بدقة 4K وترميزها بتنسيق ProRes لحظيًا، كل ذلك في جهاز واحد عند استخدام 6 بطاقات إدخال/إخراج فيديو.

الأسعار والتوفر

يتوفر Mac Studio وMac Pro الجديدان للطلب اليوم في متجر آبل (apple.com/store) وفي تطبيق Apple Store. وسيبدأ وصولهما للعملاء، كما سيتوفران لدى متاجر آبل وموزعي آبل المعتمدين ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو.

يبدأ سعر Mac Studio من 8,599 درهمًا إماراتيًا، و 7,699 درهمًا إماراتيًا للطلاب. تتوفر خيارات الإعداد بحسب الطلب في apple.com/ae/store.

يتوفر Mac Pro في هيكلين عمودي وأفقي، ويبدأ سعر Mac Pro (الهيكل العمودي) من 28,999 درهمًا إماراتيًا و 27,299 درهمًا إماراتيًا للطلاب.

بينما يبدأ سعر Mac Pro (الهيكل الأفقي) من 31,099 درهمًا إماراتيًا، و 28,999 درهمًا إماراتيًا. للطلاب. وتتوفر المزيد من المواصفات التقنية.

تتوفر معلومات إضافية حول Studio Display و Pro Display XDR وإكسسوارات Magic في موقع apple.com/shop/buy-mac.