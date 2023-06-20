شركة ZTE تطرح نظارتها الجديدة nubia Neovision للبيع عالميًا

أعلنت شركة ZTE عن طرح نظارتها الجديدة nubia Neovision للبيع في مناطق مختلفة حول العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وكانت ZTE قد كشفت عن النظارة ﻷول مرة ضمن فعاليات مؤتمر MWC الذي أُقيم في مدينة برشلونة الإسبانية مطلع شهر مارس/ آذار الماضي.

وتحتوي النظارة على شاشة عرض من نوع Micro OLED بدقة Full HD لكل عين، وكثافة بكسلات تصل إلى 3500 بكسل لكل إنش، ودرجة سطوع تصل إلى 1800 شمعة، كما يمكنها أن تعرض المحتوى على شاشة افتراضية يمكن توسعتها أمام العين لتصل إلى 120 إنشًا، علمًا بأن النظارة تدعم الواقع المعزز، وليس الواقع الافتراضي.

ووفقًا لشركة ZTE، فإن نظارة هي أول نظارة ذكية في العالم تحصل على شهادة جودة الصوت عالي الدقة Hi-Res وشهادة TÜVRheinlan للحفاظ على العين وتقليل الإجهاد، من أجل تقديم تجربة صوتية ومرئية مميزة، كما يتمكن المصابون بمرض قصر النظر من تعديل إعدادات النظارة لتتوافق مع مستوى الرؤية لديهم.

وتأتي نظارة nubia Neovision بوزن خفيف، فهي تزن أقل من 80 جرامًا، بالإضافة إلى تصميم عصري، وعدسات لامعة قابلة للاستبدال، ويمكن توصيلها بمجموعة واسعة من الأجهزة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الألعاب مثل إكس بوكس وبلايستيشن، وحتى الطائرات بدون طيار.

ويمكن استخدام النظارة لعرض المحتوى من الأجهزة المختلفة التي تتصل بها، إذ إنها لا تعمل بذاتها، مثلًا يمكن من خلالها مشاهدة مقاطع فيديو، أو الاستمتاع بالألعاب مع تجربة صوتية ومرئية غامرة، كما تفيد أيضًا في مكاتب العمل.

وتتيح شركة ZTE نظارة nubia Neovision بسعر 529 دولارًا أمريكيًا، وهي متاحة للشراء من الموقع الرسمي للشركة.