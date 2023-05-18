شركة HTC تعلن رسميًا عن هاتف U23 Pro

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أعلنت شركة HTC التايوانية رسميًا عن هاتف U23 Pro بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، ويعد الهاتف حاليًا هو الأرقى من ناحية المواصفات للشركة في سوق الهواتف المحمولة.

ويأتي هاتف HTC U23 Pro بشاشة ذات قياس 6.7 إنش من نوع OLED، بتقنية FHD+ مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز. ويغطي الشاشة زجاج حماية Gorilla Glass Victus، مع ثقب أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل.

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ولا تحتوي الشاشة على حساس للبصمة، وإنما يوجد حساس البصمة مدمجًا في زر التشغيل على الجانب الأيمن للهاتف.

وبالنسبة للجهة الخلفية، فهناك كاميرا رباعية، واحدة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير عن قرب، وأخرى لتأثير العمق.

وبالإضافة إلى معالج Snapdragon 7 Gen 1، يحتوي هاتف HTC U23 Pro على ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت، قابلة للزيادة مع منفذ microSD، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13.

ويضم هاتف HTC U23 Pro بعض التطبيقات المحملة افتراضيًا، مثل تطبيق VIVERSE المتوافق مع جهاز الواقع المختلط VIVE XR Elite، الذي يُباع بشكل منفرد.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي من نوع Wi-Fi 6، كما يدعم تقنية الاتصال عن قرب NFC، ويضم منفذ 3.5 ملم لتوصيل السماعات سلكيًا.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4,600 ملي أمبير، داعمة لتقنية الشحن السريع، ويأتي في العلبة شاحن بقوة 30 وات، كما يدعم الهاتف تفنية الشحن اللاسلكي بقوة شحن تصل إلى 15 وات، بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي العكسي التي تجعل من الممكن شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا، باستخدام الهاتف نفسه كقاعدة شحن.

هاتف HTC U23 Pro متاح الآن في تايوان عبر موقع الشركة الرسمي بسعر 550 دولارًا أمريكيًا تقريبًا لنسخة 256/8 جيجابايت، و 585 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256/12 جيجابايت، ومن غير المعلوم حتى الآن موعد توفره في باقي الأسواق.