سعر سهم آبل يسجل مستوًى قياسيًا بعد الإعلان عن Vision Pro

ارتفع سهم شركة آبل بأكثر من 1.5 في المئة يوم الاثنين ليغلق عند 183.79 دولارًا للسهم، وهو أعلى سعر لسهم الشركة على الإطلاق.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أسبوع من إطلاق آبل أكبر منتج لهذا العام خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023 الذي انطلق يوم الاثنين الماضي.

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وقد شهد المؤتمر هذا العام إعلان آبل عن جهاز جديد تعمل عليه منذ سنوات، وهي نظارة الواقع المختلط (فيجين برو) Vision Pro، التي تُعد أول جهاز جديد تقدمه عملاقة التقنية الأمريكية منذ إطلاق ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch عام 2015.

وأعلنت آبل خلال المؤتمر عن إصدار جديد من حاسوبها المحمول (ماك بوك آير) MacBook Air بشاشة مقاسها 15.3 بوصة، ووصفته الشركة بأنه «أنحف جهاز محمول في العالم» ضمن فئة الحواسيب المحمولة التي تحمل مقاس الشاشة نفسه.

وأعلنت آبل أيضًا عن شريحة (إم2 ألترا) M2 Ultra الجديدة المُصنعة بتقنية 5 نانومتر، التي اعتمدت في تصميمها على إدماج شريحتين من نوع (إم2 ماكس) M2 Max معًا بتقنية (ألترا فيوجين) UltraFusion، لتقدم أداءً مع الرسومات أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة مقارنةً بالجيل السابق، وذلك بفضل الاعتماد على 76 نواة.

وأعلنت الشركة خلال مؤتمر WWDC 2023 عن الجيل الجديد من الحاسوب المكتبي (ماك إستديو) Mac Studio المكتبي، الذي يضم إصدارين، الأول: يعمل بشريحة آبل (إم2 ماكس)، والآخر يحتوي على شريحة (إم2 ألترا) الجديدة.

وأعلنت الشركة أيضًا عن الإصدار 17 من نظام (آي أو إس) المشغل لهواتف آيفون، والإصدار 10 من نظام (ووتش أو إس) المشغل لساعتها الذكية، بالإضافة إلى إصدار (سونوما) Sonoma من نظام (ماك أو إس) المشغل لحواسيبها الشخصية.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، توقع المدير المالي للشركة (لوكا مايستري) أن تنخفض عائداتها بنحو 3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الحالي.

ومع أن سعر سهم آبل ليوم الاثنين هو أعلى مستوى مُعدَّل على الإطلاق، فإن القيمة السوقية لشركة آبل ليست رقمًا قياسيًا في الوقت الحالي؛ لأن الشركة أعادت شراء بعض أسهمها. فبحسب بيانات (فاكت ست) FactSet، إن قيمة آبل الآن 2.89 تريليون دولار.