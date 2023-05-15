سامسونج تطلق عرضًا لاستبدال الأجهزة المنزلية القديمة مع استرداد نقدي حتى 2000 درهم 

أطلقت شركة سامسونج الخليج (Samsung Gulf) للإلكترونيات عرضًا جديدًا يُعد الأول من نوعه لاستبدال الثلاجات والغسالات وغسالات الصحون والحصول على استرداد نقدي يصل إلى 2000 درهم مقابل الأجهزة القديمة.

ويلبي هذا العرض كافة احتياجات العملاء في منطقة الخليج سواء كانوا يتطلعون لتغيير منزلهم والانتقال إلى آخر بمساحة أكبر، أو يرغبون باقتناء أجهزة منزلية تعينهم في التكيف مع زيادة المتطلبات العائلية، أو أولئك الذين يرغبون ببساطة بترقية المنزل عبر بعض اللمسات الإضافية.

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كما يتسنى للعملاء الراغبين باقتناء أحدث ثلاجات وغسالات سامسونج أيضًا الحصول على ضمان لمدة 20 عامًا على الضواغط والمحركات المدعمة بتقنية (Digital Inverter)، وهو الضمان الأطول في القطاع، ما يضمن للمستهلكين مزيدًا من راحة البال مع تقليل الأثر البيئي للأجهزة.

سيكون هذا العرض الجذاب متاحًا حصريًا في متجر سامسونج الإلكتروني (Samsung eStore) حتى نهاية شهر مايو 2023. ويمكن للعملاء بسهولة ترقية أجهزتهم المنزلية القديمة عبر استبدالها بأجهزة سامسونج الحديثة، ويشمل ذلك: تشكيلة ثلاجات Bespoke. فمثلاً، سيحصل العملاء الذين يستبدلون ثلاجتهم القديمة بأخرى من تشكيلة Bespoke على استرداد نقدي بقيمة 2000 درهم. ويمكنهم الاستفادة من خيارات التخصيص المتنوعة للثلاجة التي توفرها التشكيلة باختيار مادة هيكلها الخارجي ولونها بما يتناسب مع مطابخهم.

وفي هذا السياق، قالت بورسين أرابول، رئيس قسم الأجهزة المنزلية في “سامسونج جلف للإلكترونيات”: “يؤكد إطلاق عرض الاستبدال الجديد حرص شركة سامسونج جلف على رضا عملائها بتزويدهم بفرص مواتية لترقية أنماط حياتهم. وفي ظل إدراكنا لرغبة عملائنا باتخاذ خيارات مستدامة؛ نعيد استخدام الأجهزة التي يستبدلونها، ما يضمن تمديد دورة حياتها ويخفض حجم النفايات”.

وعلاوة على عروض سامسونج الحالية، سيستفيد العملاء من هدايا حصرية تقدمها سامسونج جلف للإلكترونيات عند شراء أي من ثلاجات علامة (Bespoke)، إذ يتسنى لهم اختيار لوح إضافي مجاني لأبواب ثلاجات Bespoke، أو الحصول على مكنسة (Bespoke Jet) الكهربائية مجانًا عند شراء أي من طرز FDR، أو مكنسة كهربائية طراز (Jet 75) مجانًا عند شراء أي من طرز (Kitchen Fit).

وإضافة إلى عرض الاستبدال المتاح في متاجر سامسونج في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يونيو المقبل، كشفت الشركة عن عرض تجاري حصري بالشراكة مع كارفور الإمارات طوال الفترة من 9 إلى 31 مايو على مجموعة مختارة من الثلاجات والغسالات وغسالات الصحون.

الجدير بالذكر أن إطلاق هذا العرض يندرج في إطار المبادرات المستدامة لشركة سامسونج وأهدافها المتمثلة في تسريع الانتقال من الاقتصاد الخطي باستهلاك الموارد لمرة واحدة إلى الاقتصاد الدائري الذي تستخدم فيه الموارد بكفاءة من خلال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.