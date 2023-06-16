سامسونج تطلق شاشة الألعاب المتميزة Odyssey OLED G9

بدأت شركة سامسونج إطلاق الإصدار العالمي لشاشة الألعاب (أوديسي أولد جي9) Odyssey OLED G9، التي تتمتع بعدد من الميزات، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في بيان إنه في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته شاشة (أوديسي أولد جي8) Odyssey OLED G8 العام الماضي، تلتحق الشاشة الجديدة بتشكيلة سامسونج لتدشن بذلك حقبة جديدة في تجربة اللعب على شاشات OLED.

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وبمقاس 49 بوصة، ودرجة انحناء تبلغ 1800R، فإن Odyssey OLED G9 تعد أول شاشة OLED تقدم دقة 5,120×1,440 بكسل ونسبة أبعاد للشاشة قدرها 32:9، وهي تعادل عرض شاشتي QHD موضوعتين جنبًا إلى جنب، لتتيح للمستخدمين تجربة الانغماس في مشاهدة واسعة النطاق. وبفضل وقت الاستجابة السريع الذي لا يتعدى 0.03 مللي ثانية ومعدل التحديث الذي يبلغ 240 هرتز، يتمتع اللاعبون بميزة تنافسية، وفق ما قالت سامسونج.

وقالت سامسونج أيضًا إن تزويد Odyssey OLED G9 بمعالج Neo Quantum Processor Pro يجعلها فريدة من نوعها، ويضعها في مستوى متقدم أمام شاشات الألعاب بتقنية OLED الأخرى.

وباستخدام خوارزمية التعلم العميق، يُحلل المعالج الصور بذكاء لاستعادة كافة التفاصيل، وتقديم «أكثر الصور روعةً، بكسلًا تلو الآخر، كما يعمل الضبط التلقائي للسطوع وتضخيم التباين على ترقية دقة كل ما تشاهده».

وتعزز تقنية AMD FreeSync Premium Pro تجربة اللعب فائقة الانسيابية في شاشة Odyssey OLED G9. ومع تقنية DisplayHDR True Black 400، تقول سامسونج إن الشاشة «توفر تفاصيل مذهلة وألوانًا زاهية، بغض النظر عن اللعبة التي تُلعب، أو المحتوى الذي يشاهده المستخدم».

وتتميز Odyssey OLED G9 بتصميم نحيف محاط بإطار معدني. وعلى الجانب الخلفي من الشاشة، تتوفر تقنية CoreSync والإضاءة الرئيسية Core Lighting+ المثيرة للإعجاب، التي تستخدم تقنية الإضاءة المتقدمة لمطابقة الألوان على الشاشة. وتُضفي مكبرات صوت الإستيريو المدمجة تجربة سمعية تعزز اكتمال المحتوى المعروض على الشاشة بصوت فائق الوضوح.

وتأتي شاشة Odyssey OLED G9 مع تطبيقات منصة Samsung Gaming Hub والتلفاز الذكي، وهذا يوفر إمكانية الوصول إلى خدمات البث والألعاب والترفيه في مكان واحد.

وقالت سامسونج إنه يمكن للمستخدمين مشاهدة برامجهم المفضلة من نخبة مزودي خدمات البث الرقمي، دون الحاجة للاتصال بجهاز حاسوب أو جهاز محمول.

كما تُمكن منصة Samsung Gaming Hub المستخدمين من اكتشاف الألعاب وتشغيلها من خدمات بث الألعاب، مثل: (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass، و(إنفيديا جيفورس ناو) NVIDIA GeForce Now.

وتتيح خاصية Multi View للمستخدمين الاستفادة الكاملة من الشاشة الكبيرة، عبر تقسيمها إلى شاشتين واللعب عليهما في آن واحد، الأمر الذي تقول الشركة إنه يُثري تجربة اللاعبين في الاستمتاع بتعدد المهام بسلاسة ودون الحاجة إلى شاشات عديدة.

وتعمل خيارات الاتصال المتنوعة، ومن ذلك: منفذ HDMI 2.1 ومنفذ Micro HDMI 2.1، ومنفذ Display Port 1.4، ومنفذ Auto Source Switch+، على إنشاء توصيل مركزي عالي المستوى من منفذ USB واحد.

ودون التطرق إلى السعر، قالت سامسونج إن Odyssey OLED G9 ستكون متوفرة على النطاق العالمي اعتبارًا من هذا الأسبوع، مع وجود تفاوت في مواعيد الإطلاق حسب المنطقة.