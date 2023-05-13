ريلمي تعلن عن هاتف دقة كاميرته 200 ميجابكسل وسعره 290 دولارًا فقط

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أعلنت شركة (ريلمي) Realme عن سلسلة (ريلمي 11) Realme 11 الجديدة التي تقدم ثلاثة هواتف ذكية: Realme 11، و Realme 11 Pro، و Realme 11 Pro Plus.

(ريلمي 11 برو) Realme 11 Pro

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

يمتاز هاتف (ريلمي 11 برو)؛ مع مظهر الكاميرات الخلفية والظهر المصنوع من الجلد النباتي، بتصميم يجعله يبدو وكأنه هاتف للألعاب أو نسخة خاصة من الهواتف ذات الكاميرات الراقية، مع أنه ينتمي، وفقًا للشركة، إلى الفئة المتوسطة ذات السعر الاقتصادي.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 100 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.75، وعدسات بمقاس 26 ملم، وتقنية التثبيت البصري OIS، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي ضمن ثقب أعلى وسط الشاشة، وذلك بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45.

وعلى غرار ظهر (ريلمي 11 برو)، فإن واجهته تمتاز بشاشة المنحنية من الجانبين التي تأتي من نوع (أولد) OLED بمقاس 6.7 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع دعم معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دعم تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10+. ويبلغ مستوى السطوع الذي توفره الشاشة 950 شمعة.

ويحتوي الهاتف على شريحة (دايمنسيتي 7050) Dimensity 7050 المصنوع بتقنية 6 نانومتر، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت (بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية)، كما يحتوي على ذاكرة للتخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (ريلمي يو آي 4.0) Realme UI 4.0.

وتأتي بطارية (ريلمي 11 برو) بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بسعة 67 واط التي تكفي لشحن الهاتف بنسبة 50 في المئة في 18 دقيقة فقط.

وتعتزم (ريلمي) إطلاق الهاتف في الصين اعتبارًا من 15 أيار/ مايو الجاري بسعر يبدأ من 258 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

(ريلمي 11) Realme 11

يشبه (ريلمي 11) في تصميمه هاتف (ريلمي 11 برو)، غير أن الخيار الأسود منه يأتي بظهر مصنوع من البلاستيك بدلًا من الجلد النباتي.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بمقاس 6.43 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل وبمعدل تردد أقل قدره 90 هرتز، غير أن معدل السطوع أعلى وقدره 1,000 شمعة.

ويحتوي (ريلمي 11) على شريحة (دايمنسيتي 6020) التي تعد جديدة نوعًا ما من الناحية التقنية، غير أنها هي ذاتها شريحة (دايمنسيتي 810) المصنوعة بتقنية 7 نانومتر.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت، وعلى عكس أخيه، يتيح هذا الهاتف توسعة الذاكرة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (ريلمي يو آي 4.0) Realme UI 4.0.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن (ريلمي 11) يقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.79، ولكن بدون تقنية التثبيت البصري OIS، وهناك كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي ضمن ثقب أعلى الشاشة، ولكن في الزاوية، وتبلغ دقتها 8 ميجابكسل.

وتحافظ البطارية على سعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع باستطاعة 33 واط مع إمكانية شحنها بنسبة 50 في المئة في 29 دقيقة. ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن.

وتعتزم الشركة إطلاق (ريلمي 11) اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل بسعر يبدأ من 230 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

(ريلمي 11 برو بلس) Realme 11 Pro+

يُعد هذا الهاتف، الذي يشبه إلى حد كبير هاتف (ريلمي 11 برو)، الأقوى في السلسلة، وهو يمتاز بأنه أول هاتف من ريلمي مع كاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل مع حساس بمقاس 1/1.4” وفتحة عدسة f/1.69، ومثبت صورة بصري OIS.

ويمتاز طراز (برو بلس) بأنه يقدم كاميرا ثانية مخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق والتي تأتي بدقة 2 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف مواصفات الشاشة ذاتها تقريبًا لطراز (برو)، غير أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل، ويوجد حساس بصري لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

ويشترك طراز (برو بلس) مع طراز (برو) في بعض المواصفات الأخرى، مثل: نظام التشغيل، وسعة البطارية التي تُشحن باستطاعة عليا قدرها 100 واط، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة ذاكرة التخزين التي تأتي أيضًا بسعة 1 تيرابايت.

وسيُباع الهاتف في الصين اعتبارًا من 15 أيار/ مايو الجاري بسعر يعادل 289 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

هذا، ولا معلومات حاليًا عن موعد إطلاق هواتف سلسلة (ريلمي 11) في الأسواق العالمية.