دراسة: حجم اقتصاد متجر تطبيقات آبل تخطى 1.1 تريليون دولار في 2022

تناولت دراسة جديدة التأثير الاقتصادي لمتجر تطبيقات آبل “آب ستور”، حيث قدرت حجم المعاملات المالية التي تتم من خلاله بأكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 29% عن العام الذي يسبقه.

ونشر الدراسة اقتصاديون من مجموعة Analysis Group الأمريكية للتحليلات المالية، بتمويل من آبل نفسها، وشملت الدراسة كافة المعاملات المالية التي تجرى من خلال متجر آب ستور، بدلًا من التركيز فقط على عمليات الشراء المباشرة للتطبيقات والألعاب.

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وقد تضمنت الدراسة على سبيل المثال طلبات الشراء من تطبيقات الطعام، والحجوزات داخل تطبيقات السفر، وعائدات تطبيقات خدمات توصيل الركّاب مثل أوبر وكريم، بالإضافة إلى عمليات شراء التطبيقات والألعاب، والاشتراك في الخدمات الرقمية المختلفة، وغيرها.

وأشارت الدراسة إلى أن تطبيقات السفر وتوصيل الركّاب شهدت انتعاشًا ملحوظًا بعد تخفيف القيود مع انحسار وباء فيروس كورونا، حيث زادت عائدات تطبيقات السفر على متجر آب ستور بنسبة 84% في عام 2022، مع زيادة بنسبة 45% في عائدات تطبيقات التوصيل الركّاب.

وكانت تطبيقات المواد الغذائية والبقالة أيضًا من بين فئات التطبيقات الأسرع نموًا، كما سجلت تطبيقات الترفيه أعلى نموًا في تطبيقات السلع والخدمات الرقمية، وفصلّت الدراسة عائدات فئات التطبيقات المختلفة كالآتي:

تجارة التجزئة: 621 مليار دولار

السفر: 102 مليار دولار

توصيل الطعام: 77 مليار دولار

البقالة: 52 مليار دولار

توصيل الركاب: 48 مليار دولار

المدفوعات الرقمية: 10 مليار دولار

الإعلانات داخل التطبيقات: 109 مليار دولار

وأشارت الدراسة إلى أن التطبيقات على متجر آبل تتبع ثلاث استراتيجيات مختلفة لربح الأموال، إما عبر بيع المنتجات والخدمات الرقمية، أو بيع منتجات وخدمات مادية، أو عن طريق الإعلانات.

جدير بالذكر أن 90% من المعاملات المالية تذهب بالكامل إلى مالكي التطبيقات مباشرةً دون استقطاع عمولة لصالح آبل، وتحصل آبل عمولتها فقط من عمليات شراء التطبيقات والألعاب داخل متجر آب ستور، وقد تصل إلى نحو 30% من قيمة كل معاملة.

وتعليقًا على الدراسة، صرح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، قائلًا: “يعد متجر آب ستور سوقًا إبداعيًا نابضًا بالحياة، وتزدهر فيه الفرص، ونحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار في نجاح المطورين ومستقبل اقتصاد التطبيقات”.