خدمات جوجل السحابية تحقق أرباحاً للمرة الأولى منذ إطلاقها

كشفت ألفابت (الشركة الأم لجوجل) عن النتائج المالية الفصلية للربع الأول من عام 2023 والتي أظهرت تحقيق قطاع خدمات جوجل السحابية Google Cloud أرباحاً للمرة الأولى.

وكانت الشركة الأمريكية قد ذكرت في بيان لها استعرضت فيه النتائج المالية بشكل أكثر تفصيلاً أن قطاع خدمات جوجل السحابية قد بلغت عوائده خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 7.4 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالعام الماضي الذي بلغت فيه العائدات 5.8 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة، وبنسبة نمو بلغت 27.5% على أساس سنوي.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وقد سجلت خدمات جوجل السحابية خسائر تشغيلية بلغت 706 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الماضي، والآن يسجل القطاع أرباحاً زادت عن 190 مليون دولار أمريكي في سابقة هي الأولى من نوعها بحسب موقع CNBC للمال والأعمال.

يُذكر أن قطاع الخدمات السحابية في جوجل يشمل منصة Google Cloud والتي تضم العديد من البنى التحتية السحابية والأدوات والخدمات التي يمكن أن تعتمد عليها الشركات في بناء وتشغيل أعمالها كالذكاء الاصطناعي والحوسبة والتخزين السحابي وتحليل البيانات وأدوات المطورين وإنترنت الأشياء وغيرها.

وأما الجناح الآخر في قطاع جوجل للخدمات السحابية فهي حزمة الأعمال Google Workspace والتي تتيح عدد من تطبيقات الويب السحابية للشركات باشتراكات وخطط أسعار مختلفة.

ويعتمد على منصة Google Cloud العديد من الشركات العالمية في مختلف المجالات ومنها بنك جولدمان ساكس وبايبال وتويتر و UPS وصحيفة نيويورك تايمز وغيرها الكثير.

وبشكل عام، حققت ألفابت عائدات خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت 69.8 مليار دولار أمريكي وبزيادة قدرها 3% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي إذ حققت الشركة 68 مليار دولار من العائدات. ويمثل الربع الأول للشركة الفترة ما بين بداية يناير / كانون الثاني وحتى نهاية مارس / آذار.

وكان قطاع جوجل للخدمات السحابية قد عانى كثيراً في المنافسة مع الخدمات المماثلة المقدمة من أمازون ومايكروسوفت، فخدمات أمازون السحابية هي الرائدة في السوق والأكثر شعبية وتحقق أرباحاً فصلية منذ عام 2014، وتأتي بعدها مايكروسوفت التي لا تكشف عن أرقام الأرباح الخاص بقطاع الخدمات السحابية لديها.

وفيما يتعلق بخدمات جوجل السحابية، فقد انطلقت منذ إبريل / نيسان من عام 2008 وقد أجبرت الشركة على الإفصاح عن أدائها المالي منذ عام 2020 حيث كشفت عن خسائر تشغيلية ضخمة إلا أنها صححت أوضاعها وحققت أرباحاً فصلية للمرة الأولى منذ 15 عاماً بعد إطلاقها.