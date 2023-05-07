جوجل تطلق ميزة مشاركة الملفات بين أندرويد وويندوز عالميًا

أعلنت جوجل رسميًا عن إطلاق ميزة نقل الملفات بين أندرويد وويندوز المعروفة باسم “المشاركة عن قرب Nearby Share” في جميع دول العالم على أجهزة الحاسوب بنظام تشغيل ويندوز.

ويمكن تجربة الميزة الجديدة على أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز عبر تطبيق جديد متاح للتحميل بنسخة تجريبية Beta من خلال موقع أندرويد الرسمي على الأجهزة المدعومة.

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وكانت جوجل قد بدأت إطلاق هذا التطبيق قبل نحو شهر، لكنه كان مقتصراً فقط على الولايات المتحدة الأمريكية. والآن، تعلن الشركة عن توفر التطبيق في جميع دول العالم تقريباً.

وأعلنت جوجل عن هذا التطبيق قبل أكثر من عام خلال فعاليات مؤتمر CES 2022 التقني، وقدمته كأداة فعالة لمستخدمي حواسيب ويندوز من أجل نقل المستندات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها من أنواع الملفات بين أجهزة ويندوز وأندرويد القريبة من بعضها، يُضاف إلى ذلك عنصر الأمان إذ تُشفر الملفات عند نقلها.

وبعد تنزيل وتثبيت التطبيق على الحاسوب بنظام ويندوز ثم تشغيله، سوف يُطلَب من المستخدم تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص به أو الاستمرار بدون إدخال الحساب. بعدها، يمكن ضبط بعض الإعدادات مثل التحكم في ظهور الحاسوب للأجهزة الأخرى كما هو الحال في خاصية Nearby Share على نظام أندرويد.

ويمكن اختيار ظهور جهاز الحاسوب للجميع أو لجهات الاتصال فقط أو للأجهزة المتصلة أو لا أحد. أخيراً، سوف ينقلك التطبيق إلى نافذة جديدة من خلالها يمكن إرسال أو استقبال ما تود من ملفات مع أجهزة أندرويد القريبة.

وعند تجربة التطبيق على حواسيب ويندوز، لوحظ أنه يتعرف على هواتف أندرويد القريبة بسهولة كما ينقل الملفات بسرعة وخاصةً إن سُجّل الدخول بنفس حساب جوجل على الجهازين في آن واحد، حيث تُقبل عملية النقل تلقائيًا حتى وإن كانت الشاشة مغلقة.

ووفقًا لما جاء على الموقع الرسمي لجوجل، فإن هناك بعض المتطلبات الواجب توافرها حتى تعمل ميزة “المشاركة عن قرب Nearby Share” بنجاح، ومنها أن يكون جهاز الحاسوب بمعمارية 64 بت مع نظام تشغيل ويندوز 10 فما أحدث، وأن يكون جهاز أندرويد بنظام تشغيل Android 6 فما أحدث، مع ضرورة تفعيل خاصيتي البلوتوث والوايفاي على الجهازين و اتصالهما بنفس شبكة الوايفاي. يجب كذلك أن يكون كلا الجهازين في نطاق 16 قدمًا أو 5 أمتار من بعضهما البعض كحد أقصى.

جدير بالذكر أن خاصية “المشاركة عن قرب Nearby Share” قد أطلقتها جوجل ﻷول مرة عام 2020 على أجهزة أندرويد من أجل تسهيل عملية تبادل ومشاركة الملفات بين الهواتف والأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد، وكذلك حواسيب كروم بوك لتكون متاحة الآن على ما يزيد على 3 مليارات جهاز نشط حول العالم بحسب جوجل، قبل أن تعلن عن إطلاق الميزة على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز.

ورغم وجوده الآن كنسخة تجريبية Beta، يؤدي التطبيق وظيفته الأساسية في نقل الملفات بين حواسيب ويندوز وأجهزة أندرويد لكن يُتوقع مواجهة بعض الأخطاء والمشكلات. وفي خلال الفترة التجريبية، سوف تقوم جوجل بإصلاح تلك المشكلات والعمل على تحسين تجربة الاستخدام وفق ما جاء في البيان الصحفي للشركة.