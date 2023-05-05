تقرير: سامسونج تتفوق على آبل في شحنات الهواتف وآبل تتفوق في الأرباح

أظهر تقرير جديد بأن شركة سامسونج تفوقت على نظيرتها آبل بفارق ضئيل لم تتعدَ نسبته 1 في المئة لتحتل معه المركز الأول في عدد شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك على الرغم من الانكماش المستمر في السوق.

وبحسب التقرير الصادر اليوم الجمعة عن شركة أبحاث السوق (كاونتربوينت) Counterpoint، فقد شحنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية ما مجموعه 60.6 مليون هاتف ذكي، متفوقة بصعوبة على شحنات آبل التي بلغت في الربع المنتهي في 31 آذار/ مارس الماضي نحو 58 مليون هاتف.

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وقالت (كاونتربوينت) في تقريرها إن سوق الهواتف الذكية الإجمالي شهد انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 14 في المئة، وانخفاضًا على أساس فصلي بنسبة 7 في المئة، مما أدى إلى شحن ما مجموعه 280.2 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، شهدت الإيرادات انخفاضًا بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي في الانخفاض بلغ 104 مليارات دولار. وفي حين احتلت سامسونج الصدارة في أحجام الشحنات، حافظت آبل الصدارة في الربع الأول من حيث الأرباح التشغيلية، إذ حققت تقدمًا بنسبة 72 في المئة مقارنةً بسامسونج.

وبحسب تقرير (كاونتربوينت)، استحوذت آبل أيضًا على نصف عائدات السوق، محافظةً على تقدمها أمام منافستها الكورية بنسبة 31 في المئة.

وعزا (جيف فيلدهاك)، مدير الأبحاث في (كاونتربوينت)، أداء آبل المرن إلى الولاء الدائم من عملائها. وقال إن المنظومة المزدهرة للشركة لا تشجع المستهلكين على البحث عن بدائل أقل تكلفة، بالإضافة إلى أن وجودها القوي في سوق الهواتف المُجدَّدة، الذي يمثل أكثر من 50 في المئة من القطاع، يُعزز أداءها.

وأضاف (فيلدهاك): «إن آبل قادرة على تحمّل التقلبات الاقتصادية وغيرها من التقلبات على نحو أفضل من منافسيها لأنها تتمتع بولاء لا يتزعزع من العملاء. وهذا يعني أيضًا أن شركة آبل كانت قادرة على تلبية الطلب على سلسلة (آيفون 14) التي تأثرت خلال الربع الرابع من عام 2022، حينما واجهت مشكلات في مصنعها في جنغجو، بدلًا من تبديد هذه الحصة أو نقلها إلى المنافسين».

يُشار إلى أن توقعات (كاونتربوينت) تتوافق مع النتائج الأخيرة من شركة أبحاث السوق الأخرى (كاناليس) Canalys التي نشرت حديثًا تقريرها الخاص بسوق الهواتف الذكية للربع الأول من عام 2023.

وتردد صدى أرقام تقرير (كاونتربوينت) رسميًا في تقرير النتائج المالية للربع الأول من عام 2023 التي أعلنت عنها آبل يوم الخميس، إذ كشفت عن بيع ما قيمته 51.3 مليار دولار أمريكي من أجهزتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وتُرجّح شركة (كاونتربوينت) أن يشهد السوق تراجعًا في بعض الفصول القادمة، إذ قال المحلل (تارون باثاك): «من غير المرجح أن تنحسر المشكلات المستمرة التي تؤثر في سوق الهواتف الذكية في أي وقت قريب. وعلاوة على ذلك، فإن القرار الأخير من جانب دول أوبك لخفض إنتاج النفط قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يتسبب في انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين».

وكان للانكماش على مستوى الصناعة تأثير ملحوظ في النتائج المالية للعديد من اللاعبين الرئيسيين في سوق الهواتف الذكية. إذ أشارت النتائج الأخيرة لقسم الهاتف المحمول في سامسونج إلى أن إيراداتها انخفضت بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، سجلت سامسونج كشركة انخفاضًا في الأرباح بنسبة 95 في المئة بسبب تباطؤ الطلب على الشرائح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تراجعت أسهم رائدة صناعة الشرائح الإلكترونية الأمريكية كوالكوم بعد أن كشفت عن انخفاض بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي في مبيعات معالجات الهواتف الذكية.