تقرير: بايدن ينتظر دعوة للانضمام إلى بلوسكاي منافس تويتر

بينما لا يزال العديد من المستخدمين يطالبون بالحصول على دعوة للانضمام إلى تطبيق (بلوسكاي) Bluesky المنافس أو البديل المحتمل لتويتر؛ هناك بعض الشخصيات المهمة التي لا يمكنها الانضمام إلى التطبيق.

إذ سجل الرئيس الأمريكي بايدن عنوان بريده الإلكتروني في قائمة الانتظار للحصول على دعوة للانضمام إلى بلوسكاي، ليصبح واحد من بين 1.9 مليون مستخدم ينتظرون تجربة هذا التطبيق، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر.

وقد شهد التطبيق إقبالًا كبيرًا من المستخدمين خلال الأيام الماضية خاصة بعد طرحه لمستخدمي نظام أندرويد في نهاية شهر أبريل الماضي، مما أدى إلى توقفه عن العمل لمدة 20 دقيقة يوم 29 أبريل، وأعلنت شركة بلوسكاي وقتها عبر حسابها الرسمي أن الخدمة بحاجة إلى ترقية قواعد البيانات بعد رؤية أكبر إقبال من المستخدمين خلال يوم واحد، إذ لم يشهد الموقع ذلك من قبل.

بالإضافة إلى ذلك؛ صرحت شركة بلوسكاي يوم الجمعة الماضي أن سياستها الحالية لا تتيح لها السماح لأي رئيس دولة بالانضمام حاليًا إلى النسخة التجريبية من التطبيق، وذلك لأن الفريق التقني يعمل على تجهيز البنية التحتية لتكون جاهزة لاستقبال عدد كبير من المستخدمين خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع (فورتشن).

كما صرحت الشركة أيضًا بأنها تقدر حماس الجميع في إرسال الدعوات، لكنها طلبت من المستخدمين تحذير فريق التطوير قبل دعوة الشخصيات البارزة، لتجنب زيادة التحميل على النظام.

ووفقاً للتقرير، نما عدد المستخدمين الحاليين لتطبيق بلو سكاي – القائم على نظام الدعوات فقط حتى الآن – إلى ما يقرب من 60 ألف مستخدم، ولديه حاليًا قائمة انتظار تضم 1.2 مليون شخص، ومن بين بعض الأسماء البارزة التي انضمت إلى التطبيق: (ألكساندريا أوكاسيو كورتيز) النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، و(كريسي تيجن) عارضة الأزياء ومؤلفة كتب الطبخ، و(جايك تابر) مذيع CNN الشهير.

"There's a new social media app called Bluesky and on it @brianschatz just skeeted…" –@jaketapper pic.twitter.com/tmWiWXU4N2

— jordan (@JordanUhl) May 1, 2023