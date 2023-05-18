تقارير جديدة ترصد التطورات المنتظرة في كاميرا آيفون 15

هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس القادمة، التي ستأتي لاحقًا العام الجاري، ستحمل كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وفقًا لما ذكره المحلل “جيف بو” من مجموعة هايتونج الدولية للاستثمارات المالية.

وأفاد “بو” في مذكرة، حصل موقع MacRumors التقني المهتم بشئون آبل على نسخة منها، بأن آبل سوف تستخدم حساس جديد بدقة 48 ميجابيكسل، يمكنه التقاط المزيد من الضوء لتحسين جودة الصور.

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ويتوقع “بو” استنادًا إلى تحليلات سلاسل التوريد الخاصة بآبل، أن هناك مشكلات إنتاجية في حساس الكاميرا الجديد، قد تؤدي في الأخير إلى تأخير إنتاج هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس.

ومع ذلك، فقد تحافظ آبل على موعد الإطلاق في شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري، كما هو مُعتاد بشكل سنوي.

وكانت آبل قد قدمت كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل لأول مرة مع هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس العام الماضي، لتسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الدقة بصيغة RAW الخام، التي تحفظ كافة تفاصيل الصورة من أجل المزيد من المرونة عند التعديل عليها لاحقًا.

وفي سياق متصل، أفاد المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المختص بشؤون آبل، بأن هاتف آيفون 15 برو ماكس القادم هو الإصدار الوحيد من سلسلة آيفون 15 الذي سيحمل كاميرا مكبرة من نوع بيرسكوب Periscope من أجل تحسين قدرات الهاتف في عمل التكبير البصري.

تعتمد عدسة كاميرا البيرسكوب المكبرة على منشور زجاجي يعكس الضوء إلى عدسات داخلية متعددة بزاوية 90 درجة إلى مستشعر الكاميرا. هذا يسمح لطول عدسة كاميرا البيرسكوب أن يكون أطول بكثير من عدسة الـ”Telephoto” الموجودة حاليًا، مما ينتج عنه تكبير بصري أفضل بكثير.

وسوف تسمح كاميرا البيرسكوب بعمل تكبير بصري حتى 6 مرات، مقارنةً بالوضع الحالي على هواتف آيفون 14 برو/ماكس، التي تتيح تكبير بصري حتى 3 مرات كحد أقصى.

وتشير تقارير أخرى سابقة من صحيفة Nikkei Asia اليابانية، أن آبل سوف تعتمد على حساسات جديدة للكاميرا في هواتف آيفون 15 من صناعة سوني، قادرة على التقاط صور “بورتريه Portrait” أفضل، حتى في وجود إضاءة خلفية قوية، مع قدرة على مضاعفة التشبع داخل كل بيكسل، لالتقاط المزيد من الضوء وضبط التعريض داخل الصورة.

وبخلاف الكاميرا، من المتوقع أن تأتي هواتف آيفون 15 برو/ماكس مع تصميم محسن مع إطار مصنوع من معدن التيتانيوم، ومعالج A17 المُحسّن، وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، علمًا بأن جميع إصدارات آيفون 15 ستأتي بمنفذ شحن USB-C.