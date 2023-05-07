تطبيق الصور في ويندوز 11 يحصل على مزايا جديدة

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أضافت مايكروسوفت عددًا من المزايا الجديدة إلى تطبيق الصور الخاص بها في ويندوز 11، ويجري اختبارها حاليًا استعدادًا لتوفيرها لجميع المستخدمين.

وتأتي في مقدمة المزايا الجديدة لتطبيق الصور في ويندوز 11، ميزة عرض الشرائح أو “Slideshow”، والتي تتيح إمكانية إنشاء تصاميم متحركة من الصور مع إضافة التأثيرات الحركية والتنقلات وإضافة مقاطع موسيقية (يوفر التطبيق نحو 25 مقطعًا موسيقيًا للاختيار منها).

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ومن المزايا الأخرى التي أضافتها مايكروسوفت، أداة إصلاح البقع “Spot Fix Tool” والتي تتيح إزالة العناصر غير المرغوبة فيها داخل الصورة بطريقة سهلة، كما تفعل تطبيقات تحرير الصور الاحترافية مثل فوتوشوب.

ولدينا كذلك ميزة التحسين التلقائي التي ستصبح مضمّنة بشكل كامل داخل تطبيق الصور في ويندوز 11، ولن يكون المستخدم في حاجة إلى تنزيل إضافة زائدة بحجم 93 ميجابايت لاستخدامها كما كان معتادًا.

وأما مستخدمو آيفون، فسوف يلاحظون عدم ظهور الصور الذين قاموا بإخفائها سابقًا داخل معرض الصور عند ربط حساب آي كلاود مع تطبيق الصور في ويندوز 11، وذلك للحفاظ على الخصوصية بشكل أكبر.

وهناك أيضًا ميزة التمرير عبر الخط الزمني، والتي تعود مجددًا لتساعد المستخدمين على الوصول إلى الصور سريعًا اعتمادًا على تواريخها.

وإضافةً إلى ما سبق، يعمل التحديث الجديد في التطبيق على تحسين عملية استيراد الصور من الأجهزة الخارجية، إذ يمكن إجراء الاستيراد عبر السحب والإفلات، وكذلك وضع علامة تحديد/إلغاء تحديد على الصور.

ويصلح التحديث الجديد بعض الأخطاء مثل أن يكون الصوت مكتوماً بشكل افتراضي عند تشغيل مقاطع الفيديو عبر التطبيق.

يُذكر أن المزايا المذكورة سابقاً يجري اختبارها في الإصدارات التجريبية من ويندوز 11، ومن المتوقع إطلاقها قريباً لكافة المستخدمين.

وتعمل مايكروسوفت على تحسين تطبيق الصور الخاص بها بسكل تدريجي منذ العام الماضي، إذ أعادت تصميم واجهة الاستخدام لإضافة معرض صور وتحسين التصفح بالإضافة إلى القدرة على النسخ الاحتياطي إلى حساب OneDrive السحابي.