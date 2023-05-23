تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط مع بداية عام 2023

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بلغت مبيعات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط نحو 8.8 مليون جهاز خلال الربع الأول من عام 2023، مسجلةً تراجعًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير جديد نشرته مؤسسة كاناليس المتخصصة في أبحاث السوق.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط أداءً أفضل من المتوقع، مع تراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 13%، حيث تعد المنطقة الجغرافية الأفضل أداءً خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للتقرير.

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ويأتي هذا التراجع في مبيعات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط بعد 9 أشهر من النمو حتى نهاية عام 2022 الماضي.

وزادت مبيعات الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية زيادةً طفيفةً بنسبة 1%، بينما تراجعت في أسواق أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3%، وفي الكويت بنسبة 11%.

وحافظت سامسونج على مكانتها في صدارة الشركات الأكثر مبيعًا في المنطقة بحصة سوقية بلغت 43%، بفضل الأداء الجيد لسلسلة جالكسي A وسلسلة S23 الجديدة.

وحلت آبل في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 15% وبزيادة سنوية قدرها 35%، وأرجع التقرير النمو السنوي لآبل إلى الشراكات التي عقدتها الشركة مع تجار التجزئة المحليين وشركات الاتصالات في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الشعبية القوية بين الأجيال الأصغر سنًا.

وأتت شاومي في المرتبة الثالثة، حيث بلغت حصتها السوقية 11%، وهي تحاول توسيع قاعدة المستهلكين لديها ببيع الهواتف الراقية مرتفعة المواصفات بالإضافة إلى الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة، وقد تجلى ذلك في افتتاحها ﻷكبر متجر لبيع الهواتف الراقية في مول دبي، بالإمارات.

ورصد التقرير أيضًا استمرار شركتي إنفينكس وتكنو في استهداف الشريحة التي تبحث عن الهواتف المتوسطة والمنخفضة، وزيادة الحضور في أسواق رئيسية مثل السعودية والعراق. يُذكر أن كلتا الشركتين تتبعان الشركة الصينية الأم، Transsion.

وأشار التقرير إلى أن أنظمة الدفع بالتقسيط الجذابة تلعب “كمحفزات للنمو” في المنطقة.

وقال سانيام شوراسيا، أحد محللي مؤسسة كاناليس: “إن الإمكانات طويلة المدى لسوق الهواتف الذكية في المنطقة لاتزال قوية، حتى في ظل الصعوبات الحالية“.