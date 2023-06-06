الإعلان عن التطبيقات والألعاب الفائزة بجوائز آبل لعام 2023

أعلنت شركة آبل رسميًا عن التطبيقات والألعاب الفائزة بجوائز التصميم الأفضل Apple Design Awards لعام 2023.

وكانت آبل قد أعلنت في وقٍت سابق عن القائمة النهائية المرشحة، لتكشف خلال افتتاح مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023 عن التطبيقات والألعاب الفائزة، وهي 12 تطبيقًا ولعبة في 6 فئات مختلفة، وكلها متوفرة على متجر تطبيقات آبل “آب ستور”.

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يُذكر أن المطورين الفائزين سوف يحصلون على تذكار فريد على شكل مكعب من الألمنيوم عليه شعار آبل مع اسم التطبيق أو اللعبة الخاصة بهم.

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس قطاع العلاقات في مؤتمر آبل للمطورين: “تعتبر التطبيقات والألعاب جزءًا لا يتجزأ من طريقة عيشنا وعملنا ولعبنا. وفي آبل، نحب أن نقدر المطورين البارزين الذين تعكس تطبيقاتهم إبداعًا مذهلًا وتميزًا في التصميم”. وبالنسبة للتطبيقات والألعاب الفائزة، فقد جاءت كالآتي:

فئة الشمولية

تطبيق Universe: لمساعدة المستخدمين في إنشاء مواقع الويب بسهولة.

لعبة Stitch: لعبة تطريز مهدئة توفر الكثير من خيارات إمكانية الوصول، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية على الاستمتاع باللعبة.

فئة “البهجة والمرح”

تطبيق Duolingo: تطبيق شهير لتعلم اللغات بأسلوب شيق.

لعبة After Place: لعبة مغامرات بطراز قديم يمكن التحكم فيها بيد واحدة.

فئة “التفاعل”

تطبيق Flighty: تطبيق للسفر بواجهة جذابة يعتمد على تقنيات آبل.

لعبة Rail Bound: لعبة ألغاز بعناصر تحكم بسيطة.

فئة “التأثير الاجتماعي”

تطبيق Headspace: تطبيق يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر عبر تمارين اليقظة والتنفس.

لعبة Endling: لعبة مثيرة تجعل اللاعب يرى العالم بعيون آخر ثعلب على كوكب الأرض بعد أن دمرته كارثة مهولة.

فئة “البصريات والجرافيكس”

تطبيق Any Distance: تطبيق مميز لتتبع الأنشطة الرياضية ومشاركتها مع مجتمع المستخدمين بنظام الشبكات الاجتماعية.

لعبة Resident Evil Village: لعبة رعب ومغامرة مبنية بتقنية Metal 3.

فئة “الابتكار”