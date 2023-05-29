الإعلان رسميًا عن هاتفي هونر 90 وهونر 90 برو بكاميرا 200 ميجابكسل

أعلنت شركة هونر رسميًا عن هاتفيها الجديدين هونر 90 و هونر 90 برو، اللذين يأتيان كتحديث لسلسلة هونر 80 السابقة، وخاصةً فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية.

هاتف هونر 90 برو

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يعد هاتف هونر 90 برو هو الإصدار الأرقى في المواصفات، والأعلى سعرًا، ويأتي بشاشة بقياس 6.78 إنش من نوع AMOLED بتردد 120 هرتز، مع دعم تقنية HDR، ومعدل سطوع يفوق 1000 نتس، مع تقنيات جديدة لإراحة العين من الإجهاد مع الاستخدام الطويل، وكذلك خفض الضوء الأزرق الصادر عن الشاشة.

وبعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير داعمة للشحن السريع حتى 90 واط، ودعم شبكات الجيل الخامس.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية؛ الأساسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/1.9، وتقنية دمج البكسلات التي تدمج 16 بكسل في بكسل واحد، لإنتاج صورة واحدة مميزة بدقة 12 ميجابكسل، وهناك كاميرا ثانية واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى ثالثة بدقة 32 ميجابكسل للتصوير الشخصي بتقنية البورتريه مع تكبير بصري حتى X2.5 وتقنية التثبيت البصري OIS.

وفي الجهة الأمامية، هناك كاميرا أمامية ثنائية في شكل ثقب للشاشة؛ واحدة أساسية بدقة 50 ميجابكسل، والأخرى بدقة 2 ميجابكسل لعمل تأثير العمق، مع قدرة على تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K.

ويعمل هاتف هونر 90 برو Honor 90 Pro بواجهة MagicUI 7.1 من هونر المبنية على نظام أندرويد 13، ويدعم تقنية GPU Turbo X لتحسين أداء الألعاب. ويبدأ سعر الهاتف من 460 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للنسخة الأساسية 12/256 جيجابايت، كما يتوفر بأربعة ألوان هي: الرمادي، والأسود، والأزرق، والأخضر.

هونر 90

جدير بالذكر أن هاتف هونر 90 يتشابه مع إصدار برو في عدد من الجوانب مثل الشاشة،والتصميم الخارجي، والألوان، وسعة البطارية لكن مع شحن سريع حتى 66 واط فقط.

ويحمل هاتف هونر 90 أيضًا كاميرا السيلفي نفسها بدقة 50 ميجابكسل، ولكن بدون كاميرا ثانية، وكذلك الكاميرا الخلفية الأساسية والكاميرا واسعة المجال كما هما في إصدار برو، في حين أن كاميرا “البورتريه” الثالثة بدقة 2 ميجابكسل فقط، وليس 32 ميجابكسل مثل إصدار برو.

هناك اختلاف أيضًا من ناحية المعالج، إذ يعمل هاتف Honor 90 بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 من كوالكوم، ويبدأ سعر الهاتف من 360 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للنسخة الأساسية 12/256 جيجابايت.