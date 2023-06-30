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الإعلان رسميًا عن هاتف ريدمي نوت 12R بسعر منخفض

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الإعلان رسميًا عن هاتف ريدمي نوت 12R بسعر منخفض

أعلنت شركة شاومي رسميًا عن هاتف ريدمي نوت 12R الجديد، الذي يأتي بمواصفات مقبولة مع الحفاظ على سعر منخفض ﻷصحاب الميزانيات المحدودة.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.79 إنشات من نوع IPS LCD ودقة +Full HD، بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، كما تضم الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميجابكسل، كما يحمل الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 بالإضافة إلى كاميرا أخرى للتصوير عن قرب بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي هاتف ريدمي نوت 12R بمعالج “سنابدراجون 4 جين 2” الجديد الذي كشفت عنه كوالكوم قبل أيامٍ، وهو معالج مخصص للأجهزة ذات السعر المنخفض، وجرى تصنيعه اعتمادًا على تقنية معالجة 4 نانومتر، ويحتوي على ثماني أنوية، ويصل تردده إلى 2.2 هرتزًا، كما يحتوي على مودم للاتصال داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية حجمها 4 أو 6 أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت، علمًا بأنها قابلة للزيادة عبر استخدام كارت ذاكرة خارجي microSD، ويحتوي الجهاز على بطارية سعتها 5000 ملي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 18 واطًا، كما يعمل الجهاز بواجهة شاومي الأحدث MIUI 14 المبنية على نظام أندرويد 14.

وتطرح شاومي هاتفها الجديد بثلاثة ألوان هي: الأبيض والأسود والأزرق، ويتراوح سعر الهاتف بين 140 و 250 دولارًا أمريكيًا بحسب حجم الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، وهو متاح بالفعل في السوق الصينية، ويتوقع أن يُطلق في المزيد من الدول خلال الفترة المقبلة.

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