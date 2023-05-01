إيطاليا ترفع الحظر عن ChatGPT

أعلنت شركة أوبن أي آي OpenAI عن عودة برنامج الدردشة الخاص بها ChatGPT مرة أخرى إلى إيطاليا، وذلك بعد فترة حظر مؤقت بحسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد بريس.

وقالت الشركة في بيان لها إن: “ChatGPT بات متاحاً مرة أخرى لمستخدمينا في إيطاليا، ونحن متحمسون للترحيب بهم مرة أخرى، وملتزمون بحماية خصوصياتهم”.

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وكانت هيئة حماية البيانات الإيطالية قد حظرت برنامج الدردشة ChatGPT في البلاد بشكل مؤقت نهاية مارس/آذار الماضي إثر اشتباه بانتهاك قواعد جمع البيانات، وقد منحة الهئية شركة أوبن أي آي OpenAI المطورة للتطبيق مهلة لتصحيح أوضاعها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتتوافق مع القانون الإيطالي، وإلا ستتعرض لدفع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 4% من المبيعات السنوية للشركة، كما ألزمت الشركة بالتوقف عن معالجة بيانات المستخدمين في إيطاليا لحين انتهاء التحقيقات.

وواجهت شركة أوبن أي آي OpenAI اتهامات بشأن فشلها في التحقق من معرفة أعمار المستخدمين الذي ينص القانون الإيطالي على ألا تقل أعمارهم عن 13 سنة، وكذلك بشأن آلية جمع البيانات لتغذية نموذج جي بي تي GPT للذكاء الاصطناعي الذي يقف خلف روبوت الدردشة الشهير ChatGPT مع اشتباه انتهاك للقانون العام لحماية البيانات داخل الاتحاد الأوروبي GDPR.

وطلبت هيئة حماية البيانات الإيطالية من الشركة إيضاح كيفية جميع البيانات واستخدامها لتدريب خوارزميات ChatGPT على الموقع الرسمي، كما طالبت الشركة بضرورة تقديم صيغة تمكن مستخدمي الاتحاد الأوروبي من الاعتراض على استخدام بياناتهم لتدريب نموذج GPT، بالإضافة إلى تطوير نظام للتحقق من العمر.

وكانت شركة أوبن أي آي OpenAI قد أضافت عدد من خيارات الخصوصية الجديدة في روبوت الدردشة ChatGPT، ومن بينها إمكانية إيقاف سجلات الدردشة الخاصة بهم، الأمر الذي سيمنع الشركة من استخدامها لأغراض تدريب البرنامج.

ووفقاً لما ذكره موقع TechCrunch التقني، فإن المستخدمين داخل إيطاليا حالياً باتوا يرون نافذة منبقة من أجل تأكيد أن أعمارهم تتجاوز الثامنة عشرة قبل استخدام ChatGPT، وإذا كانت أعمارهم بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة فيتعين عليهم الحصول أولاً على موافقة من الوالدين.

وقالت هيئة حماية البيانات الإيطالية في بيان لها إنها “ترحب بالإجراءات التي قامت بها أوبن أي آي OpenAI” مشيرة إلى أنها “حثت الشركة على متابعة تنفيذ المطالب الأخرى مثل وضع نظام التحقق من العمر، وإجراء حملة إعلامية لإبلاغ المواطنين بما حدث، وإتاحة الحق في الانسحاب من معالجة البيانات الشخصية من أجل تدريب الخوارزميات”.

وأضافت الهيئة أنها تأمل أن تواصل أوبن أي آي OpenAI جهودها من أجل الامتثال للقانون العام لحماية البيانات داخل الاتحاد الأوروبي GDPR، كما أشارت إلى السلطات الرقابية الإيطالية سوف تواصل عملها في مراقبة الشركة بالتعاون مع فرق العمل المخصصة التابعة لمجلس حماية البيانات الأوروبي.