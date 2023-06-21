إنجاز جديد .. بودكاست قصتي يتصدر فئة ريادة الأعمال عالميًا

حقق مركز الشباب العربي إنجازًا عالميًا جديدًا للعام الثاني على التوالي، إذ حل بودكاست الشباب العربي سلسلة (قصتي) – الذي ينتجه المركز بالتعاون مع منصة سكاي نيوز عربية في أبوظبي – في المرتبة الأولى عالميًا في فئة بودكاست الأعمال، والثانية عالميًا في فئة البودكاست التعليمي، ليجسد هذا الإنجاز حصاد ثلاثة أعوام متتالية من الجهد المتواصل والعمل الدؤوب للمركز في توفير مساحة إبداعية مفتوحة أمام الشباب العربي، لتقديم قصص نجاحهم وطموحاتهم وإنجازاتهم الملهمة، بما يحاكي اهتمامات الجيل الجديد من الشباب ويصقل قدراتهم، ويساعد في إحداث الفرق الإيجابي في المجتمعات العربية من خلال تقديم محتوى إبداعي هادف.

ونجحت السلسلة في جذب أكثر من مليوني وسبعمائة ألف مستمع من مختلف الدول العربية من خلال تقديمها لـ 20 تجربة شابة عربية مبدعة، وذلك وفقًا لموقع Chartable المختص بتصنيف وترتيب البودكاست على مستوى العالم وذلك بنتائج يوم الرابع من يونيو 2023.

وأطلق مركز الشباب العربي قبل عامين سلسلة بودكاست (قصتي)، بالتعاون مع قناة “سكاي نيوز عربية”، وذلك تجسيدًا لرسالته الساعية لإيجاد منصة ومساحة عربية هادفة تحتضن الشباب العربي المبدع بمشاركة وسرد تجاربه وتحاكي تطلعاته، بما يثري المحتوى العربي بقيم وأفكار بناءة ومثمرة قادرة على صناعة التغيير، وإشراك أكبر عدد ممكن من الشباب العربي في التوجه إلى عالم البودكاست واستخدام التقنيات المتقدمة، التي تساعدهم في إيصال أفكارهم ورسائلهم واهتماماتهم إلى صناع السياسات وأصحاب القرار.

وتشير هذه النتائج إلى حالة الوعي والإدراك البنَاء للشباب العربي الذي أصبح يتفاعل ويتماشى مع متطلبات العصر ويدرك أهمية مشاركة خبراته عبر مختلف المنصات من خلال تقديم محتوى إبداعي يقدّم قصصاً ملهمة ومحفزة توسِّع آفاقه المعرفية باستخدام تطبيقات التكنولوجيا والحلول الرقمية.

النسخة الثانية لبودكاست قصتي تعزز وجودها المتميز في كثير من الدول العربية:

وعلى مستوى التنوع الجغرافي تصدرت 5 دول عربية، حسب إحصائيات المركز، قائمة مستمعي “بودكاست الشباب العربي”، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والعراق، والأردن، وحافظت النسخة الثانية من بودكاست الشباب العربي على وجودها المتميز في كثير من الدول العربية والغربية التي تعيش فيها جاليات عربية كبيرة مثل: أمريكا، وألمانيا، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، إذ يصل محتواها إلى المستمعين في 67 دولة حول العالم.

حقق قفزة نوعية من حيث التنوع والفئات العمرية:

وعلى مستوى تنوع المستمعين حقق الموسم الثاني من بودكاست الشباب العربي (قصتي) قفزة نوعية من حيث الفئات العمرية، حيث وصلت نسبة الاستماع من بين النساء إلى 13.41% أي أكثر من معدل الاستماع للبودكاست بشكل عام، كما حققت الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا أكثر من 10% زيادة عن النسبة العامة للاستماع لتلك الفئة العمرية للبودكاست.

وقدمت سلسلة (قصتي) نخبة من التجارب والخبرات الحياتية لشباب عربي، نجح في تحويل التحديات إلى فرص وجعل الإبداع والابتكار نهج شامل لحياته، حيث طُرحت العديد من القصص الملهمة التي أظهرت قدرة الشباب على تجاوز الصعوبات وتحقيق إنجازات ونجاحات على مختلف المحافل وفي مختلف القضايا المتعلقة بالعلوم والأدب والإعلام وضمن مسارات بناء الشخصية وتطوير القدرات واكتساب معارف جديدة.

والجدير بالذكر أن مركز الشباب العربي أطلق سلسلة (قصتي) من (بودكاست الشباب العربي) في منتصف عام 2021، ضمن جهوده لتطوير محتوى “المكتبة الصوتية” التابعة للمركز، بهدف توفير مساحة إبداعية مفتوحة لتقديم قصص نجاح ملهمة في قالب سردي يحاكي اهتمامات الشباب في البلاد العربية. وشملت الشراكة بين الجانبين تمكين الشباب بمهارات تدريبية أساسية في مجالات التعليق الصوتي، المؤثرات الخاصة، مهارات اختيار الموضوع، تخطيط المحتوى، تحرير “البودكاست” ونشره.