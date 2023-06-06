أهم ما أعلنت عنه آبل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2023 

انطلق يوم الاثنين مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023)، وهو حدث آبل السنوي الذي تكشف فيه الشركة عن كل ما هو جديد لديها في أنظمة تشغيل أجهزتها، بالإضافة إلى الإعلان عن بعض المنتجات الجديدة.

وقد شهد المؤتمر هذا العام إعلان آبل عن جهاز جديد تعمل عليه منذ سنوات، وهي نظارتها الذكية للواقع المختلط التي تحمل اسم (Vision Pro)، وهي تُعد أول جهاز جديد تقدمه آبل منذ إطلاق ساعتها الذكية (Apple Watch) في عام 2015.

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إليك أهم ما أعلنت عنه آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023:

1- نظارة (Vision Pro) للواقع المختلط:

أعلنت آبل في نهاية الكلمة الرئيسية في مؤتمر (WWDC 2023) عن نظارتها الذكية الأولى للواقع المختلط التي أطلقت عليها اسم (Vision Pro) والتي تمزج بسلاسة المحتوى الرقمي مع العالم الحقيقي.

وتتيح نظارة (Vision Pro) للمستخدم التحكم في درجة انغماسه في العالم الافتراضي، من خلال المدخلات الطبيعية للمستخدم، وهي عيونه ويداه وصوته، دون الحاجة إلى أي أجهزة خارجية للتحكم. وبفضل نظام (VisionOS)، تتيح نظارة (Vision Pro) للمستخدمين التفاعل مع المحتوى الرقمي بطريقة تبدو وكأنه موجود فعليًا في مساحتهم.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن هذه النظارة يمكنك الاطلاع على مقال: “آبل تكشف عن نظارتها الذكية الأولى Vision Pro بقدرات خيالية“.

2- حاسوب ماك بوك آير بشاشة 15 بوصة:

أعلنت آبل خلال مؤتمر ( WWDC 2023) عن إصدار جديد من جهاز ماك بوك آير بشاشة قياسها 15.3 بوصة، ووصفته بأنه (الجهاز المحمول الأنحف في العالم) ضمن فئة الحواسيب المحمولة التي تحمل قياس الشاشة نفسه.

الشاشة من نوع ( Liquid Retina )، مقاسها 15.3 بوصة، وتدعم درجة سطوع تصل إلى درجة 500 شمعة/ المتر المربع.

يعمل الجهاز بمعالج آبل M2 الثماني النوى مع معالج رسوميات بعشرة أنوية.

يصل سمكه إلى 11.5 مم، مما يجعله أنحف حاسوب محمول بشاشة مقاسها 15 بوصة.

عمر البطارية يدوم حتى 18 ساعة.

يضم نظام صوت مكوّن من ستة مكبرات.

يتوفر بأربعة ألوان مختلفة، هي: الأسود، والفضي، والرمادي، والأبيض.

سيتوفر بسعر يبدأ من 1299 دولارًا.

3- شريحة M2 Ultra الجديدة:

أعلنت آبل خلال المؤتمر أيضًا عن شريحة (M2 Ultra) الجديدة المُصنعة بتقنية 5 نانومتر، التي اعتمدت في تصميمها على دمج شريحتين من نوع (M2 Max) معًا بتقنية (UltraFusion)، لتقدم قوة أداء مع الرسوميات تصل إلى 30% أسرع من الجيل السابق اعتمادًا على 76 نواة.

وتعتمد الشريحة الجديدة على 24 نواة لتقديم أداء أفضل 20% من الجيل السابق، إلى جانب ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 192 جيجابايت، مع القدرة على نقل البيانات بمعدل 800 جيجابايت في الثانية.

4- الجيل الجديد من Mac Studio:

أعلنت آبل خلال مؤتمر (WWDC 2023) أيضًا عن الجيل الجديد من أجهزة ( Mac Studio) المكتبية، الذي يضم إصدارين، الأول: يعمل بشريحة آبل (M2 Max) هو أسرع بنسبة تصل إلى 50% من الجيل السابق، وأسرع 4 مرات من جهاز iMac الذي يعمل بمعالج إنتل.

والثاني يعمل بشريحة آبل الجديدة (M2 Ultra) ويقدم قوة معالجة تصل إلى 76 نواة، مما يجعله أسرع في الأداء بمعدل 3 مرات من الجيل السابق، وأسرع 6 مرات مقارنة من أقوى “iMac” الذي يعمل بمعالج إنتل.

5- الجيل الجديد من جهاز Mac Pro:

أعلنت آبل خلال المؤتمر أيضًا عن الجيل الجديد من جهاز Mac Pro الذي يعمل بمعالج (M2 Ultra)، ليُكمل انتقال أجهزة ماك إلى إمكانيات شريحة (Apple silicon)، واستغناء الشركة عن شرائح إنتل.

يحتوي جهاز (Mac Pro) المزود بشريحة M2 Ultra على أقوى وحدة معالجة مركزية مع 24 نواة من آبل، ووحدة لمعالجة الرسومات تبلغ حتى 76 نواة، كما يبدأ بضعف الذاكرة ووحدات التخزين من نوع SSD.

ويمكن أيضًا إعداد جهاز Mac Pro الجديد بسعة ذاكرة ضخمة تصل إلى 192 جيجابايت مع نطاق ترددي للذاكرة الموحدة يبلغ 800GB/s.

6- نظام iOS 17 الجديد لهواتف آيفون:

يُعد الإعلان عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل هو الحدث الأساسي في مؤتمر آبل للمطورين كل عام؛ وقد شهد مؤتمر (WWDC 2023) هذا العام الإعلان عن نظام iOS 17 الجديد لهواتف آيفون الذي لا يقدم تغييرات كبيرة، ولكن الخبر الأهم هذا العام أن سلسلة آيفون 8، وآيفون X لم تعد مؤهلة للحصول على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل؛ لذلك لا تفكر في شرائها وخاصة هاتف (آيفون X) الذي يُباع بأسعار مغرية الآن.

يضم نظام iOS 17 بعض الميزات الجديدة مثل: إمكانية تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب لحظيًا، وميزات في تطبيق الرسائل، وتطبيق Journal الجديد لتسجيل اليوميات، وخاصية StandBy لعرض معلومات وصور على الشاشة بشكل دائم عندما يكون آيفون موضوعًا على جانبه أو يجري شحنه.

ولمعرفة المزيد عن نظام iOS 17 الجديد؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “آبل تكشف رسميًا عن نظام iOS 17 الجديد لهواتف آيفون“.

7- نظام iPadOS 17:

أعلنت آبل أيضًا عن نظام iPadOS 17 الجديد لحواسيب آيباد اللوحية، الذي يضم عددًا من الميزات الجديدة القوية، منها: شاشة القفل المُعاد تصميمها، وأدوات تفاعلية، وميزات ذكية جديدة في ملفات PDF، وتطبيق الملاحظات، وتحديثات في تطبيق الرسائل وفيس تايم وسفاري، بالإضافة إلى تطبيق (Health) الجديد كليًا.

ولمعرفة المزيد عن نظام iPadOS 17؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “آبل تكشف عن نظام iPadOS 17 الجديد لأجهزة آيباد“.

8- نظام watchOS 10 التحديث الأبرز لساعات آبل:

أعلنت شركة آبل أيضًا خلال المؤتمر عن نظام watchOS 10 الجديد، الذي يقدم لمستخدمي ساعات آبل تطبيقات بتصميم جديد، وميزة (Smart Stack) الجديدة التي تعرض الويدجت المطلوب عند الحاجة إليه، وواجهات إضافية للساعة، بالإضافة إلى ميزات جديدة لركوب الدراجة والمشي الطويل، وأدوات لدعم الصحة العقلية.

يُعد نظام (watchOS 10) التحديث الأبرز لساعات آبل منذ فترة، إذ لم تشهد واجهة المستخدم في النظام تحديثًا كبيرًا منذ سنوات عديدة، مع إضافة ميزات جديدة وحجم شاشة أكبر لساعة آبل مع إصدار طراز (Apple Watch Ultra) لأول مرة.

وإذا كنت تريد معرفة الميزات الجديدة في نظام watchOS 10 بالتفصيل؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “إليك نظام watchOS 10 الجديد .. التحديث الأبرز لساعات آبل“.

9- نظام macOS Sonoma لحواسيب ماك:

أعلنت آبل أيضًا عن نظام (macOS Sonoma) الجديد لحواسيب ماك، الذي يضم العديد من الميزات الجديدة، منها: إضافة الويدجت (widget) إلى سطح المكتب – كما في هواتف آيفون وأجهزة آيباد – مما يتيح لهم إنجاز المهام بمجرد نقرة، وميزات جديدة لتحسين مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى تحديثات ضخمة في متصفح سفاري.

ولمعرفة المزيد عن الميزات الجديد في نظام macOS Sonoma؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن نظام macOS Sonoma الجديد لحواسيب ماك“.