أبرز مؤشرات استهلاك البيانات خلال موسم الحج

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن أداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1444هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 49 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 20 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ 786 ميجابايت، متجاوزًا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 11 ذي الحجة.

فيما بلغ معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 222 ميجابت/ثانية، ووصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 32 ميجابت/ثانية، مما يؤكد على متانة البنية التحتية للمملكة واستعدادها لمواكبة تطلعات ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم التقنية وتسهيل تواصلهم مع أهلهم وذويهم خلال أدائهم مناسكهم.

بلغ حجم استهلاك البيانات (49) ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة (20) مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD..

تعرّف على أبرز مؤشرات الاتصالات خلال موسم #حج1444 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/yCvxeyVtVd — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) June 30, 2023

كما أظهرت الإحصاءات أن أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات خلال موسم الحج هذا العام جاءت على النحو التالي:

تيك توك.

يوتيوب.

سناب شات.

فيسبوك.

إنستاجرام.

وفي هذا الصدد؛ أعلن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله السواحه عن نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية لموسم حج هذا العام 1444هـ، مبينا أن هذا العام حقق أرقامًا استثنائية بفضل الله ثم بدعم وتمكين القيادة، ومشيرًا إلى أن كافة خطط القطاع لموسم حج هذا العام نُفذت ولله الحمد بشكل متميز وناجح بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بموسم الحج، وبجهود أكثر من 4000​ من الكفاءات البشرية التقنية في القطاع.