مايكروسوفت تكشف عن أقوى حاسوب Surface في تاريخها لمنافسة ماك بوك برو

كشفت شركة مايكروسوفت عن حاسوبها المحمول الجديد “Surface Laptop Ultra”، الذي تصفه بأنه أقوى جهاز من سلسلة Surface تطوّره حتى الآن، إذ يستهدف فئة المستخدمين المحترفين وصنّاع المحتوى عبر تصميم ينافس مباشرةً أجهزة ماك بوك برو من آبل.

ويأتي الحاسوب الجديد بشاشة قياسها 15 إنشًا تعتمد تقنية MiniLED Ultra، مع سطوع HDR يصل إلى 2000 شمعة، بالإضافة إلى لوحة لمس تُعد الكُبرى في تاريخ أجهزة Surface، إلى جانب مجموعة واسعة من المنافذ تشمل USB-A و USB-C ومنفذ HDMI وقارئ بطاقات.

ويعتمد الجهاز على رقاقة “RTX Spark” الجديدة من إنفيديا، وهي شريحة تجمع بين قدرات الرسومات والذكاء الاصطناعي في رقاقة واحدة. وتضم الرقاقة 6144 نواة Blackwell للرسومات و 20 نواة معالجة بمعمارية Arm، مع قدرة ذكاء اصطناعي فائقة (تصل إلى بيتافلوب واحد) وفقًا لما ذكرته إنفيديا.

وقالت مايكروسوفت إن أداء الرسومات في الجهاز يقترب من بطاقة RTX 5070 المخصّصة للحواسيب المحمولة، مع استهلاك طاقة يتراوح بين مستويات منخفضة للغاية وحتى 80 واطًا، مما يمنح الجهاز توازنًا بين الأداء والكفاءة.

وأوضح أندرو هيل، نائب رئيس قطاع Surface في مايكروسوفت، أن الجهاز الجديد يُعد “أقوى منتج صنعته الشركة حتى الآن”، في محاولة جديدة لجذب المستخدمين المحترفين بعد تجارب سابقة مثل Surface Book و Surface Laptop Studio، التي واجهت انتقادات مرتبطة بالحجم الكبير أو الأسعار الباهظة.

ويزن Surface Laptop Ultra أقل من 2 كيلوجرام، ويأتي بخيارات لونية تشمل الأسود والفضي الداكن، في توجه واضح لمحاكاة الطابع الاحترافي الذي تشتهر به أجهزة ماك بوك برو. ولم تكشف مايكروسوفت عن السعر حتى الآن.