آبل تُطلق تحديثًا عاجلًا لإصلاح مشكلة خطِرة في شحن هواتف آيفون 17

أطلقت شركة آبل تحديث iOS 26.5.1 لمعالجة مشكلة في الشحن السلكي تؤثر في عدد محدود من مستخدمي هواتف آيفون آير وكافة إصدارات سلسلة آيفون 17، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من طرح تحديث iOS 26.5.

وقالت الشركة إن التحديث الجديد يتوفر حاليًا لهواتف آيفون آير وهواتف آيفون 17 فقط، ويمكن تنزيله من خلال التوجه إلى “الإعدادات Settings”، ثم “عام General”، وبعدها “تحديث البرامج Software Update”.

وبحسب ما ورد في ملاحظات الإصدار الرسمية، فإن التحديث يعالج خللًا قد يمنع الشحن السلكي عندما تكون البطارية شبه فارغة، وهي مشكلة رصدها سابقًا عدد محدود من المستخدمين.

وأضافت آبل أن المشكلة تظهر في حالات انخفاض مستوى البطارية بنحو كبير، إذ قد يفشل الهاتف في بدء عملية الشحن عبر الكابل المُخصص للشحن.

ويأتي هذا التحديث في وقت تستعد فيه الشركة للكشف عن نظام iOS 27 خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC المقرر عقده في الثامن من يونيو الجاري، مع اقتراب انتهاء دورة تطوير iOS 26.

ولم توضح آبل عدد الأجهزة المتأثرة بالمشكلة، لكنها أوصت المستخدمين بتثبيت التحديث الجديد في أسرع وقت لضمان استمرار الشحن السلكي بنحو طبيعي وتجنب أي انقطاع مفاجئ في عملية الشحن.

ويُعد هذا النوع من التحديثات السريعة أمرًا معتادًا من آبل عند اكتشاف مشكلات تؤثر في وظائف أساسية مثل الشحن أو الاتصال، إذ تفضّل الشركة طرح إصلاحات عاجلة مستقلة بدلًا من انتظار التحديثات الدورية الكبرى.